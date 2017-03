Bil treft av furu i Granvin

- Bilføraren har vore heldig. Dette kunne gått mykje verre, seier brannsjef Egil Holven på rasstaden ved Folkedal.

Måndag morgon melde naudetatane at det hadde gått eit ras over vegbana på fv. 7 like ved Folkedal i Granvin.

- Det er ein bil som er treft av raset. Føraren kom seg ut og det var denne personen som melde ifrå. Det er ikkje snakk om nokon som er sakna eller alvorlege personskadar, seier vaktkommandør Torkjell Helle hjå 110-sentralen til Hordaland.

STENGT: Vegen er stengt ved sentrum i Granvin etter raset som gjekk ved Folkedal. FOTO: Sigrid Seim

Furutre datt ned

Sentralen fekk melding om raset klokka 07.41. I 08.30-tida melder dei at det er eit furutre som har rast ned i vegen og treft frontruta på ein bil.

Personen i bilen er no frakta med ambulanse til Voss, men skal ha kome bra frå hendinga.

Starta rydding

Oppryddingsarbeidet er starta, og vegen er venta opna att klokka 10, melder Statens vegvesen. Klokka 8.45 er dei i gang med oppryddingsarbeidet, melder Sigrid Seim, Hordaland sin journalist på staden.

Raset har skjedd mellom Kvanndal og Folkedal. Det er køar på Kvanndalsida av raset. Vegen er stengt til omkring kl. 10. Omkøyring er via E16 og rv. 13.

Fyrste på staden

Sigbjørn Øydvin kom til staden berre eit minutt etter at furua hadde treft bilen. Han var på veg frå Granvinssida til Tysnes, og bilen som vart treft kom frå Kvanndalsida.

- Det var ei rotvelta som kom ned. Sjåføren fekk den på førarsida, men såpass langt ute at han var heldig. Det gjekk bra, men det var berre snakk om få centimeter lenger inn før det ikkje hadde gått like bra, seier han.

Dramatisk morgon

Øydvin står no i kø for å koma seg vidare vestover. Det har vore ein dramatisk morgon i distriktet, då i tillegg ein lastebil køyrde rett i Hardangerfjorden utanfor Ulvik.

- Fyrst lastebilen i Ulvik, og så dette. Det var uggent å vera rett ved raset, seier han.