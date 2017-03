Brei skuffelse etter K5-utsetjing

Dersom oppstart vert i 2024 og det er venta ti års byggjetid, vil ny E16 og jernbane mellom Arna og Voss ikkje stå ferdig før om 17 år. Tidlegast.

Styreformann Einar Larsen i Vossaløysinga og vossaordførar Hans-Erik Ringkjøb var mellom fleire som gjekk skuffa frå regjeringa sin presentasjon på Arna stasjon tysdag. Vaksdal-ordførar Eirik Haga og Vidar Skeie, prosjektleiar i Vossa- løysinga, er heller ikkje nøgde. Dei er mellom mange som hadde håpa og trudd på oppstart av Arna-Stanghelle i 2021, som det var snakk om i oppdragsbrevet som samferdselsdepartementet gav til etatane.

Gjeld å prioritera

- Det er tydeleg at politikarane ikkje prioriterer like høgt som Statens vegvesen og Bane NOR, seier Skeie.

Også Kjersti Toppe (Sp) er særs overraska over at Arna-Stanghelle ikkje er med i fyrste NTP-periode.

- Dette vart seld ut som eit «bunde» prosjekt, men er like fullt blitt nedprioritert av regjeringa, Venstre og KrF. I etatane sitt forslag, sjølv med middels ramme, låg dette inne, seier Toppe.

Ho meiner det gjeld å prioritera liv og helse.

- Me veit alle at dette er ei heilt spesiell transportstrekning med svært stor rasfare. Tre år utsetjing er mykje, seier stortingsrepresentanten.

Gjev ikkje opp

Larsen i Vossaløysinga stiller seg uforståande til utsetjinga.

- Me kan ikkje forstå at regjeringa ikkje ser at dette er altfor lenge å venta på oppstart for denne rasutsette og livsfarlege strekninga. Me er redde for at utsetjinga fører til at dei tjue tunellane på strekninga må oppgraderast på grunn av EU sitt tunelldirektiv, noko som vil føra til nattestenging av vegen mellom Voss og Bergen i mange år framover, seier styreformannen.

Han meiner dette vil føra med seg problem for næringsverksemdene på Voss og for transport av gods til Bergen, i tillegg til forseinka reisetid for dei som ferdast på strekninga.

- Me i Vossaløysinga vil ikkje gje opp, men arbeida opp mot alle dei politiske partia framover for å få K5-prosjektet fram i fyrste delen av den nye NTP-en med oppstart seinast i 2021, som fagetatane har sagt dei skal klara, seier Larsen.