Breivik sliper knivane til valkampen

Du har sikkert høyrt før om politikarar som seier dei skal slipa knivane til valkampen. Terje Breivik (V) vil faktisk slipa knivane dine, på valkampstand.

Stortingsrepresentant Terje Breivik frå Ulvik har lært seg knivsliparfaget. For å få sertifisering som knivslipar har han vore på kurs hjå Sharpening Service i Farmborough, Bath, England. Instruktøren Robin Bailey gav både teoretisk innføring og praktisk trening i sliping av det meste, men med hovudvekt på knivar, frisørsakser, andre sakser og klippemaskinar for dyr.

- Eg lærte mykje, ikkje minst fekk eg mange praktiske tips. Tanken bak er at når folk skal betru kniven eller saksa si til meg på valkampstand, så skal eg vita at eg leverer kvalitetsarbeid, seier Breivik.

MASKINELT BRYNE: Etter sjølve slipinga pussar Breivik av groveggen på kniven.

Har starta AS

Interessa for knivsliping starta ikkje med håpet om ein skarp valkamp, men med frustrasjon over uskarpe knivar.

- Eg har ein nevø som er på besøk ei veke kvar sommar. Han lagar knivar, og så synest me det var litt dumt at me ikkje fekk knivane skikkeleg skarpe.

Lysta på skarpe knivar eskalerte fort forbi vanleg bryne og handhalde slipestål. Breivik har kjøpt maskineri for nokre titals tusen kroner. Mellom anna ei svenskprodusert slipemaskin.

Han har også organisert seg med selskap: Hardanger Slipeverkstad AS.

- Dette er for å gjera ting skikkeleg om dette skulle bli meir enn ein hobby i framtida. Og så er det nyttig at eg som politikar veit litt om korleis det er å starta eit selskap i år 2017.

Kan redda alle

Han meiner den sløvaste kniven kan reddast av sliping.

- Å kassera ein sløv kniv, er som å kassera ei lommelykt fordi batteria er lada ut. Alle knivar vert kvasse etter sliping, og kniven skal vera av temmeleg dårleg kvalitet for ikkje å vara livet ut med normal bruk og jamleg sliping. Sjølv dei mest skadde knivane med knekt tupp eller store hakk vert i regelen gode som - om ikkje betre - enn nye etter ein runde på slipesteinen. Rust eller irr er heller ikkje noko problem, seier Breivik.

Fort gjort

«Ta med deg d du har av knivar» skriv Breivik på SMS når me avtalar intervju heime hjå han i Ulvik.

Underteikna tek han på ordet og reiser opp i Larsateigen væpna til tennene med to store og tre små kjøkkenknivar, tre tolleknivar, ein fiskekniv og bladet på ein stuttorv.

- Eg har ikkje slipt så mange ljåar før. Men det skal no gå bra.

Han let ljåen liggja til sist, og byrjar med ein stor kjøkkenkniv.

- Eggen på kniven er syltynn ytst, og får hakk og vert sløva av slag og gnissing. Ofte kan dette ordnast ved å dra over med eit bryne, men ein kjem til eit punkt då knivane må slipast på ny, seier Breivik.

Test med papir

Han viser kor sløv kjøkkenkniven er ved å freista kutta i papir, og startar det svenske maskineriet. Ein slipestein med ein diameter om lag som eit fotball går rundt med roleg turtal på 150-200 rpm. Knivslipar Breivik måler seg fram til rett vinkel og startar slipinga. Det heile er temmeleg fort gjort.

- No kan du kjenna råeggen. Den må slipast vekk på ei anna maskin, men ein kan også nytta eit bryne eller eit skinnbelte.

Den andre maskina er montert ute på terrassen for å unngå å skitna til kjøkkenbordet. Etter nokre kjappe drag over to roterande hjul, er kniven ferdig.

- No er han skarpare enn då han var ny frå fabrikken, seier han sjølvsikkert, og har truleg rett. Papirtesten går iallfall langt betre enn før slipinga.

Ljå på frihand

Til slutt er det tid for ljåen. Knivane vert slipte fastmonterte i eit stativ. Ljåen må han ta på frihand.

- Dette er litt meir utfordrande, men eg trur denne vart bra. No er det berre å gle seg til graset byrjar å gro att.

Breivik er godt van med tidspress både frå Stortinget og skisporet, og brukar ein dryg time på dei ni knivane og ljåen. Då rekk han også å laga ny spiss på eine kjøkkenkniven som var knekt av på tuppen.

- Eg slipte 15 knivar tilhøyrande SFO i Ulvik. Det tok éin time, så det er ikkje så tidkrevjande.

Stortinget

Han har også slipt knivane til kokkane på Stortinget.

- Det gjorde eg under budsjettforhandlingane medan eg venta på tilbakemelding frå regjeringspartia. Då hadde eg slipesteinen med meg til Oslo og rigga han opp på stortingshybelen. Eg slipte 10-15 knivar til dei, og dei vart veldig nøgde.

Sliping og politikk

I valkampen til stortingsvalet i haust vil Breivik tilby sine tenester til restaurantkjøkken og frisørsalongar og slipa knivar og sakser. Og han vil, iallfall ein del stader i landet, tilby sliping på valkampstand.

- Ideen bak er å gjera det litt meir spennande å møta ein politikar på stand. Få litt igjen for det, og bokstaveleg tala møta ein politikar som skjerpar knivane før valkampen. Og samstundes vert folk vonleg så nøgde at dei er villige til å gje ein skjerv til Venstre sin valkamp via vipps, seier Terje Breivik.

Handverket har han lært seg. Knivane syner seg å vera gode som nye og vel så det. Kjøkkenknivane er i stand til å skjera tomatskiver så tynne at dei knapt er synlege.

Og så kan våren og sommaren berre koma med gras og anna vokster. Stuttorven står klar, betre enn nokon gong.