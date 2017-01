Coop-heider til Skulestadmo og Ulvik

Skulestadmo har årets Extra-­butikk, medan Ulvik var beste Coop Marked i Hordaland i 2016.

På Coop Hordaland sin årlege Kick-Off på Ole Bull Scene sundag, kåra dei årets butikkar. Då vanka det heider og ære til Skule­stadmo og Ulvik.

- Årets butikkar vert målt på økonomi, effektivitet, fart og kundeoppleving. Coop Marked Ulvik og Extra Skulestadmo vart vinnarane, opplyser administrerande direktør Øystein Kahrs i Coop Hordaland.

- Og Extra Skulestadmo skårar­ jamnt bra på alle kriteria. Dei har vore mellom dei nominerte fleire år på rad, men i år stakk dei av med sigeren. Trass i ny konkurrent, held dei ein framleis flott vekst, heiter det i grunngjevinga.

- Veldig kjekt! Og det er viktig å få med at utan alle våre kjekke kundar, så hadde me ikkje greidd dette. Stor takk til dei, seier assisterande butikksjef Gunhild Dæmring Berge, som tok imot prisen på vegner av Extra Skulestadmo.

Ho trekkjer fram at Extra er ei billegkjede som har eit stort og breitt vareutval. Som dei andre Coop-butikkane, er også Extra Skulestadmo opptekne av lokalmat.

Ein annan butikk som leverer gode resultat, er Coop Marked i Ulvik. Dei har vunne kåringa som beste Marked-butikk fleire gonger, også i år. Dermed vanka det kake i butikken, til gode kundar.

- Kva er suksessoppskrifta?

- Me har mellom anna fokus på å redusera svinn. Det handlar om rutinar når me tingar varer, og å prisa ned varer før dei går ut på dato. Me får gode tilbakemeldingar frå kundane på dette, og det viser sjølvsagt att på omsetninga også, seier butikksjef Heidi Kristensen.

Det er tredje året dei er kåra til Hordaland sin beste Coop Marked-butikk. Dei legg vekt på å ha «litt av alt», og å yta god service til kundane.