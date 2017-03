Denne appen kan gje deg lappen

Under slagordet Make Yourself Safer - MYS - skal gründer Lars Konrad Bonsaksen selja trafikktryggleik over heile verda.

Videoane er korte og intense, slik at ein kanskje må sjå fleire gonger for å få med alle detaljane.

Endeleg er dagen komen: Etter å ha jobba som køyrelærar i ein mannsalder, med trafikktryggleiken som mantra, kan dagleg leiar Lars Konrad Bonsaksen og dei gode medhjelparane i selskapet Lappenappen AS endeleg lansera appen som skal gjera deg og meg til betre og tryggare bilførarar. Ferskingar som nett har fått lappen, pensjonistar som har køyrt skadefritt i 50 år, kvinner og menn, drosjesjåførar, vogntogførarar, motorsyklistar, bønder med traktor: alle har me noko å læra av MYS.

Videoar

- Eg har alltid vore oppteken av trafikktryggleik. For 10 år sidan gav eg ut boka Bilkøyring - praktisk bok til førarprøven. Men eg fann ut at korte videoar ville vera både meir sjølvforklarande og enklare å forstå, seier Lars Konrad «Lasse» Bonsaksen.

Med dette som utgangspunkt, har Bonsaksen brukt tallause hyttehelgar på Sotra til å fundera ut og laga enkle skisser til videoar der film og tale enkelt syner korleis du løyser ein kvar tenkjeleg trafikksituasjon - frå gardsvegar til storbyar.

- Det handlar om å læra folk å tenkja rettare i dei ulike situasjonane. Tenkjer du rett og er godt nok førebudd, kan du hindra og førebyggja svært mange farlege situasjonar. Og her har alle noko å læra, eg òg!

Ungt mannskap

Bonsaksen innsåg raskt at han sjølv ikkje hadde kompetansen til å laga videoane. Dermed henta han inn Benedicte Kragh og Mathias Dombestein. Begge to kan dei det tekniske med filming og redigering. I tillegg tek Benedicte seg av delar av marknadsarbeidet, medan dataingeniøren Mathias er den som skal kunna finna fram til dei beste datatekniske løysingane.

- Det har vore ein bratt læringskurve for oss alle, for akkurat dette er det ingen av oss som har gjort før, seier dei tre. Både Mathias og Benedicte meiner også at dei har vorte betre bilførarar under arbeidet med videosnuttane.

- Ja, eg er sikker på at mor mi meiner det, seier Mathias.

Bonsaksen har så stor tru på produktet at han reknar med å kunna etablera i alle fall eit titals arbeidsplassar før året er omme.

Pilot

Det som vert lansert i dag er ein pilot, ein fyrste versjon med rundt 40 videoar, alle på mellom to og tre minutt. Videoane er delte i to kategoriar: tekniske øvingar og trafikal del, med reelle og faktiske situasjonar.

Talen på videoane som vert lagde ut no er på nynorsk, men ettersom dette er ei global satsing, skal det - i fyrste omgang - lesast inn tale på 15 språk. Alt frå engelsk, tysk og fransk, til kinesisk og arabisk. Det skal også lagast ein versjon for land med venstrekøyring. Etter kvart skal det også produserast eigne versjonar for langtransportsjåførar og andre yrkessjåførar.

- Me har fått fantastisk god støtte frå Sissel Mugaas, Frode Rokne og Jan Fredrik Fleischer Tønjum i Voss næringshage. Like eins har Innovasjon Norge støtta oss med 300.000 kroner og Kraftfondet i Voss kommune med 150.000.

Best kultur

Kvfor har så Bonsaksen trua på at ein norsk betalingsapp om trafikktryggleik skal verta ein suksess?

- Det finst ikkje betre trafikkultur enn den norske! slår gründeren fast. Og han legg til at det finst heller ikkje meir trafikksikre og betre sjåførar enn kvinnene. Derfor er også førarane i dei mange videoane kvinner.

- Kvinnene tenkjer konsekvens og ser bilen som ein reiskap til å koma seg frå A til B, medan mennene ofte tenkjer status, store motorar og tekniske duppedittar.

At MYS er bygt opp av videoar, gjer det enkelt å byta ut eller laga nye. Ynskjer ein å nå spesielle grupper, kan ein til dømes nytta førarar som har høg status eller er gode rollemodellar for nett den gruppa.

- Forldera er hovudmarknaden no i starten. Det er stor skilnad på å kunna køyra bil og å kunna læra bort å køyra bil, så me tilbyr foreldra eit strukturert opplegg for opplæring i kunsten å tenkja rett, seier Benedicte Kragh.