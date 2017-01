Den nye vinen

I mars kan du for fyrste gong kjøpa vinar med namnet Voss på etiketten. Utplukkinga er vel gjennomført.

Ein onsdag kveld tidleg i desember sessar eit drygt dusin kvinner og menn seg rundt eit langbord i matsalen på Fleischer's. Stemninga er på grensa til det høgtidelege. Kanskje ikkje så rart all den tid desse gilde vossingane - og nokre få utanbygdarar - har eit både ærefullt og krevjande oppdrag; i løpet av kvelden skal dei plukka ut ein kvit og ein raud nord-italiensk vin som knapt tre månader fram i tid skal vera på plass i Vinmonopolet sitt utsal på Sverresplass. For å koma med på mars-lanseringa, må vinane vera innmelde til Vinmonopolet innan 15. desember.

- FOR OSS er dette ein nisje me satsar stort på, seier Arne Sneen. Andre generasjon i importfirmaet Primoris, eit firma han eig og driv saman med faren Odd og Taina, faren si kone.

- Primoris er latin og tyder den beste eller flottaste. Det seier litt om filosofien vår, fortel Sneen junior. Odd og Taina flytta til Antibes, ein liten by mellom Nice og Cannes på Côte d'Azur i Sør-Frankrike, for 20 år sidan.

- Det starta med at dei tok turen over grensa til nord-Italia fordi dei likte maten der så godt. Vin er eit naturleg fylgje til maten, og etter kvart utvikla interessa for vinen seg. Firmaet er nokså nytt, det vart etablert hausten 2014.

KLARE TIL INNSATS: Arne Sneen frå Primoris har skjenkt i fem kvitvinar, og vossapanelet er klare til innsats. På venstre sida av bordet, frå vindauga: Anders Fretheim, Børge Vik Kvamsdal, Baste Bolstad, Svein Ringheim (skjult), Hilde Kettermann, Nils Kvamsdal, og Martha Vethe. På høgre sida av bordet, frå vindauga: Nils Akselberg, Alette Hjelmeland, Reinhardt Kulen, Erik Fleischer Tønjum, Lene Krokeide, Alexander MacKenzie, Jarle Tveit og Kristian Finborud.

Primoris er ikkje åleine om å importera vinar som skal ha norske stadnamn på etiketten, men Sneen er klar på eitt viktig kriterium for å lukkast:

- Du bommar viss du meiner at det er din gane og luktesans som skal avgjera kva vinar, i dette tilfellet vossingane, vil lika. For oss handlar det om å engasjera lokale krefter og å gje dei utplukka vinane ei lokal forankring. Derfor gjennomfører me blindtesting på dei stadene me satsar.

KVIFOR VOSS er mellom dei utvalde, forklarar senior Odd Sneen på fylgjande vis:

- Me meiner vossingane representerer ein sterk identitet som skriv seg svært langt attende i norsk historie. Me trur også at alle på Voss som har eit forhold til god vin vil synast det er stas å kunna setja ei flaske utsøkt Voss vin på bordet når dei har gjester til bords.

For Primoris, som alt er inne på polet sine lister som importør, er det ikkje vilkårleg kva stader dei satsar på. Dei går etter stader med særpreg og historie og gjerne det rotekte norske, der sansen for kvalitet og trua på godt handverk er solid nedfelt gjennom generasjonar. Å overføra denne sansen til den mange tusen år gamle vinkulturen og handverket som ligg bak, bør ikkje vera noko stort problem i ei bygd med så sterke mat- og drikketradisjonar som er tilfellet på Voss.

KVIT: Den lette sommarvinen har etikett med kunst av Kristian Finborud, og signaturen hans i gullskrift.

At Odd Sneen faktisk også har ein oldefar frå Voss, er heller ikkje negativt. Hans Torgersen (1831-1904) kom frå Oppheim, men drog til Hadsel i Vesterålen for å skaffa seg arbeid. Sneen reknar seg i dag som narviking.

DERFOR SIT altså 14-15 andektige prøvekaniner og ventar på dei meir eller mindre edle dråpane. Kandidatane er ikkje heilt tilfeldig utplukka: dei aller fleste jobbar innanfor reiselivsnæringa eller har mat og drikke som yrke.

Arne Sneen har med seg fem kvite og fem raude vinar i fullstendig anonyme flasker. Fyrst skjenkjer han og medhjelparen opp fem skvettar med kvitvin i fem glas, plasserte på kva sitt felt på eit stort papirark. Jurymedlemene skal så lukta og smaka seg fram til ein poengsum mellom 0 og 3 for kvar vin, skriva ned karakteren og gjerne ei grunngjeving for kvar vin og levera inn arket. Etterpå er det same prosedyren for raudvinen.

EIN AV DELTAKARANE er der av ein spesiell grunn. Biletkunstnar Kristian Finborud har fått oppdraget med å laga to bilete som i bearbeidd form skal pryda etikettane på dei to vinane. Eit italiensk formgjevingsfirma som berre arbeider opp mot vinindustrien har så fått oppdraget med å utforma etikettane basert Finborud sin kunst - velja skriftypar og fargar til teksten som skal stå på fram- og baksida av flaskene. Eit ekstra plusspoeng skal Primoris ha for å nytta nynorsk på bakside-etikettane.

RAUD: Fjellfrisk dame på vinflaska. Vert lansert under Voss-namnet 3. mars. Kunsten på etiketten er Kristian Finborud sin.

- Kristian Finborud vert sikkert glad når han får signaturen sin i gull på frontetikettane, trur Odd Sneen.

Dei ferdige etikettane syner eit vinterbilete av «Fjellfrisk dame» på raudvinsflaska og eit sol- og strandbilete med «Den lette sommarvin» på kvitvinen.

UTTRYKKA er konsentrerte, jurymedlemene går til verket med alvor og respekt. Alt skjer på føreskrive vis: fyrst rotering av glaset slik at luktmolekyla vert frigjorde, så nasetippen godt nedi glaset og ei heftig innhalering. Ein del gjentek denne prosessen fleire gonger, med minuttars mellomrom, fordi aromaen endrar seg. Så er det ny rotering, ein liten smak som får rulla godt rundt i munnhola, slik at alt av smakløkar vert involverte og samanhengen mellom lukt og smak kan koma til uttrykk. Det er sett fram eigna kjerald til å spytta i, og dei fleste nyttar seg av tilbodet. Når kvelden er omme, står det aller meste av vinen framleis i glasa. Sjølv ikkje dei ivrigaste får i seg særlege mengder med vin på ei slik smaking.

Det tek ikkje lang tid før meiningsutvekslingane flyt fritt. Ikkje alle har den til tider jålete vinterminologien heilt inne, men klarar likevel godt å gjera greie for kva dei meinar og kvifor. Men mange er usikre: skal ein gje karakter ut frå eigen luktesans og gane, eller skal ein vurdera vinane ut frå kva ein trur har salsmessig potensial på Voss. Det er ikkje sikkert det er direkte samanfall mellom desse parametra. Og vitnar ikkje ei vinkling som går på å vurdera kva ein trur vossingane vil lika om ei litt nedlatande haldning: dette er slett ikkje min favoritt, men det er sikkert ein vin dei store massane vil lika?

NÅR KVELDEN ER SLUTT, syner det seg at smakspanelet likevel er nesten rørande samstemde. Raudvinen som stakk av med sigeren samla 89 prosent av poenga rundt bordet. Tilsvarande tal for kvitvinen var 86 prosent.

Dei ti vinane som var med til Voss har på førehand vore gjennom ein hard prosess.

- Kulinarisk Akademi i Oslo, som er eit nasjonalt kompetansesenter for mat og vin, har hatt kanskje 500 vinar til utprøving. Av desse sat dei att med kanskje 12-13 etter ei grundig utprøving etter ulike kriterium. Av desse igjen har dei så plukka fem kvite og fem raude som har passert alle testar. Samstundes skal det vera vinar som ikkje er for dyre, forklarar Arne Sneen.

Dei to utplukka vinane får begge «Voss» som dominerande blikkfang på etiketten. For raudvinen sin del handlar det om ein Voss Merlot Superiore Doc Breganze. Vinen kjem frå Veneto, er laga hundre prosent av Merlot-drua og lagra 12 månader på nye franske eikefat. Kvitvinen skal bera namnet Voss Tai Pinot Grigio. Også den kjem frå Veneto og er laga på druene Tai Bianco (85%) og Pinot Grigio (15%).

Då står det berre att å sjå om vossingane kastar sin elsk på dei nord-italienske nykomarane når dei kjem i handelen tidleg i mars.