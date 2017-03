Desse starta opp føretak i februar

Lista over nye selskap på Voss i februar månad går frå etablering av frisørverksemd til nyskipa forvaltningslag for Vossavass­draget. «Tyngste» innslaget på lista er nok likevel Vossa­badet KF.

Badeanlegget, som skal opnast på ettersommaren, har no fått både styreleiar, dagleg leiar og forretningsføremål på plass. I sistnemnde vert to kjernepunkt særleg understreka: «mest mogleg effektiv og rasjonell drift, sikra god tryggleik for brukarane av badet».

Frå Voss er til saman ni nye selskap innmelde i Brønnøysundregistera i februar månad, Eidfjord har tre, Vaksdal to og Granvin og Ullensvang ein kvar. Korkje Ulvik eller Modalen hadde nyskipingar i februar månad. Her fylgjer komplett liste, kommune for kommune.

VOSSABADET: Geir-Ole Selland er dagleg leiar. foto: ingerid jordal

Voss kommune

AK'S HÅRFIX AS. Frisørverksemd, med sal av tilknytte produkt som naturleg del av verksemd. Styreleiar: Anne Kjersti Midtun Dugstad.

EIERSEKSJONSSAMEIE KARIBEN 1. Eigarseksjonsameige. Styreleiar: Anders Hegland Lauritzen.

ML TECH AS. Skal tilby teknologi og produktutvikling retta mot olje og gass og anna naturleg tilknytt verksemd. Styreleiar: Kjetil Mørkve.

ODDBJØRN R. SLÅTTEN AS. Konsulentverksemd innan bygg og anlegg. Landmåling, anleggsarbeid, tømrararbeid, transport og liknande verksemd. Oddbjørn Rong Slåtten er dagleg leiar og styreleiar.

SAMEIGA NYRESVEGEN 6-16. Eigarseksjonsameige. Styre­leiar: Aksel Lillegraven.

SAMI PANAHI AS. Drift av daglegvareforretning og tilsvarande verksemd i eigen regi eller gjennom andre deleigde selskap. Sami Panahi er dagleg leiar og styreleiar.

VEGEN RØDNO-ÆNSTØLEN-LØKJO SA. Føremål: å opparbeida og vedlikehalda vegen til den standard som oppsitjarane har definert på årsmøte. Svein Erik Tveit er dagleg leiar og styreleiar.

VOSSABADET KF: Skal tilby gode og varierte bade- og symje­tenester innanfor dei rammer kommunestyret set gjennom fylgjande målsetjingar; mest mogleg effektiv og rasjonell drift, sikra god tryggleik for brukarane av badet, ivareta tilsette på ein trygg og god måte, ivareta bygg og utstyr, utvikla drifta slik at det bidreg til høgt og stabilt besøk med god økonomi. Føretaket kan etablera tilgrensande eller supplerande tilleggstenester dersom dette styrkjer føretaket sin økonomi. Kommunestyret kan påleggja føretaket å ivareta andre oppgåver. Dagleg leiar: Geir-Ole Selland. Styreleiar: Torgunn Hegland.

VOSSAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA: Laget er oppretta i samsvar med vilkåra i «Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk» og skal ta vare på dei lovpålagde forvaltningsoppgåvene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhøyrande forskrifter. Laget skal forvalta fiskeressursane i vassdraget, til beste for medlemene innanfor rammene av ei berekraftig ressursforvaltning. Styre­leiar: Oddbjørn Helland.

Eidfjord kommune

HARDANGER TRUCKSTOP AS. Utvikling, utleige, kjøp, sal av fast eigedom og forretningsverksemd i samband med dette. Sal av kiosk- og daglegvarer, servering og forretningsverksemd i samband med dette. Styreleiar: Leiv Anders Vambheim.

LISETH HYTTESERVICE AS. Tenester innan brøyting, opparbeiding av hyttetomter, vedlikehald, vasking, sal av ved og det som naturleg høyrer saman med dette. Lars Liseth er dagleg leiar og styreleiar.

VIK PENSJONAT OG HYTTER AS. Drift av pensjonat og hytteutleige, serveringsverksemd og andre naturleg tilknytte aktivitetar. Ingrid Nitin Joshi er dagleg leiar og styreleiar.

Granvin herad

OZELANE MYRVANG. Drift av campingplass med hytter. Utleige av hytter, oppstillingsplass for campingvogner og telt. Drift av kafé og kiosk med dagleg­varer. Pub og bar med servering og skjenking av alkohol, alt tilknytta campingplassen. Innehavar: Ozelane Queiroz Da Silva Myrvang, (Enkeltperson­føretak).

Ullensvang herad

MÅKESTAD LANDBRUKSSERVICE AS. Reparasjon og vedlikehald av køyretøy og utstyr knytta til landbruk og entrepenør og anna som naturleg fell saman med dette. Per Inge Måkestad er dagleg leiar og styre­leiar.

Vaksdal kommune

DALE TAXISENTRAL AS. Drift av drosjesentral, under dette formidling av oppdrag med persontransport og kontraktarbeid med transportaktørar. Skal også utdanna drosjesjåførar og drosjeeigarar. Styreleiar: Erling Knutsen.

PETTERSEN ENTREPRENØR AS. Grunnarbeid, inkludert graving, muring, grøfting, hagearbeid, trefelling, utleige og naturleg tilknytt verksemd. Selskapet driv i tillegg med hytteservice, fjelltransport og andre tenester relatert til fjell og snø. Bjarte Pettersen er dagleg leiar og styreleiar.

KONKURSAR I FEBRUAR Eidfjord kommune

HHDE AS. Bransje: (Tidlegare namn Lion Hotel Management AS). Drift av hotell, pensjonater og motell med restaurant. Konkurs opna 24. februar. Bustyrar: advokat Johannes Romstad, Odda.