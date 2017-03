Dette toalettet vann arkitekturpris

Servicebygget på den nye rasteplassen ved Skjervsfossen har vunne pris i konkurranse med prosjekt frå heile verda.

Britiske World Architecture News har tildelt prisen Small Spaces Award 2016 til det særprega bygget som arkitektfirmaet Fortunen AS med arkitekt Nils Johan Mannsåker står bak. Servicebygget fekk prisen i kategorien permanent installasjon. I alt deltok 1379 prosjekt frå 72 land i dei vel 20 ulike kategoriane i konkurransen.

Arkitekten set som venta stor pris på at dei får denne påskjøninga.

- Det er veldig viktig for oss å få slik merksemd!

Han legg til at prosjektet i Skjervet det siste året har vorte presentert verda rundt, på ulike måtar. I fire av fem verdsdelar - så nær som Oseania, opplyser Mannsåker.

Per Ritzler i Turistvegseksjonen i Statens vegvesen vedgår at dei er litt bortskjemde med prisar og merksemd knytt til ulike turistveganlegg som er bygde.

Glad for nok ein pris

- Me er like fullt glade og audmjuke for ein slik pris som dette, og tek det som ein indikasjon på at me er på rett veg. Dette er noko som fengjer og gjer folk interesserte. Til meir me byggjer, til meir synlege vert me, seier Ritzler. Han har rekna ut at Nasjonale turistvegar har fått over 30 prisar og utmerkingar, på 10 år ...

Om det er spektakulære bygg som vekkjer diskusjonar, forsikrar han at ideane og planane er nøye gjennomgått i det eksterne arkitekturrådet dei samarbeider med.

I grunngjevinga frå den begeistra juryen i World Architecture News står det mellom anna at «Fortunen AS har aksentuert og forbetra opplevinga av det naturlege landskapet, utan å konkurrere med det.» Juryen ser dessutan på bygget som «ei unik og overraskende oppleving.» I omtalen peikar dei på at det ser ut som om det er ei steinblokk som er hogge ut av fjellveggen og flytta til den andre sida av elva.

Anlegg som fungerer

Anlegget med tilrettelegging av området rundt Skjervsfossen som ein attraksjon i tilknyting til Nasjonale turistvegar vart offisielt opna i mai 2016. Per Ritzler synest å ha registrert at heile anlegget fungerer veldig fint, som eit område som inviterer til bruk og aktivitet.