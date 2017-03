Dieseltjuvar på ferde

Laurdag i 21.30-tida vart ein som såg ut til å stela diesel teken på fersk gjerning av drivstoffeigaren sjølv. Han såg spor frå fleire folk som hadde rømt frå staden. Operasjonsleiar i Bergen politi stadfestar at politiet har vore involverte.

- Politiet har teke hand om han eine og pågripe ein person nummer to, opplyser operasjonsleiar Bjarte Rebnor.

Desse to er no mistenkte for tjuveriet.

- Han eine vert anmeldt for promillekøyring i tillegg, seier Rebnor.