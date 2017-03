E16-aksjon i Arna på sundag

Aksjonist Laila Himle håpar å samla minst 1000 sinna demonstrantar ved Øyrane Torg i Arna sundag ettermiddag.

- Det er no det lyt handlast, no me lyt visa dei styrande i Oslo kor skuffa og sinte me er, seier ho til Hordaland.

Aksjonsleiar i tillegg til henne sjølv, blir Høgre-politikar Sveinung Riber, mannen som talar eige parti og regjering midt imot!

- Byggjestart 2021

Nøyaktig kva som skal skje i Arna sundag er så langt ikkje spikra, men det kjem til å bli både appellar og andre innslag frå scena (lasteplanet på ein lastebil) i løpet av ein times tid frå klokka 16.

- Her vert både humor og alvor, kanskje også nokre musikalske innslag, seier ho.

- Men dette er berre starten. Det kjem til å verta ulike markeringar på ulike stader framover, både her lokalt og i Oslo, seier Himle.

- Og me gjev oss ikkje før K5 Arna-Voss er inne att i fyrste delen av Nasjonal Transportplan, med byggjestart 2021!

- Både statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er varsla om aksjonen. Så får me sjå om dei torer stilla og møta folket, seier Himle.

- Knallprovosert

Sjølv er Laila Himle ikkje berre provosert over utsetjinga av ny veg og baneprosjektet mellom Arna og Voss, ho er i like provosert over grunngjevinga.

- Eg kjøper ikkje forklaringa om at 3-4 milliardar ekstra byggjepris er utslagsgjevande for å skyva prosjektet bakover til siste del av Nasjonal Transportplan, med byggjestart 2024, som ikkje ein gong er bindande. Dersom eit prosjekt på Austlandet hadde fått ei tilsvarande overskriding, ville det knapt vorte stilt spørsmål ved det, og prosjektet ville blitt gjennomført som planlagt uansett. Dét er skilnaden ved å bu rundt Oslo og her vest i landet. Og når vårt prosjekt i tillegg dreiar seg om liv og helse, då er det så opprørande at me lyt gje dei styrande klar melding. Eg er knallprovosert, seier Himle til Hordaland.