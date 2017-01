Klokka 19.23 melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter at det er fri ferdsel på rv. 7 i Eidfjord, etter tungbilberging ved Tveito kraftstasjon. Det var redusert framkome, men mogleg å passera på staden etter at eit tyngre køyretøy køyrde seg fast like før klokka 18.30.