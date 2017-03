I dag startar verdas hardaste skirenn

Torsdag startar Olaf Tufte og rundt 200 andre deltakarar på verdas hardaste skirenn. 100 kilometer med ski og pulk over Hardangervidda ventar.

Roaren Olaf Tufte prøver seg på nytt landskap og nye distansar når han stiller til start på Haukeliseter og set kursen mot Maurset.

- Åsnes Expedition Amundsen er den ultimate utfordringa! Eg har prøvd å få dette til fleire gonger før, og gler meg til at eg endeleg kan stilla på start, seier han i ei pressemelding frå arrangørane.

Roaren har medaljar frå fire OL. Han vann gull i Athen (2004) og Beijing (2008) og sylv i Sydney (2000). I fjor imponerte han med å ta bronse i Rio, 40 år gammal.

TUFTE: Roaren Olaf Tufte har teke to OL-gull. I år prøver han seg på verdas hardaste skirenn. ARKIVFOTO: STINE STRAND CARLSEN

50 i individuell klasse

Tufte går med Team Rab/Åsnes, saman med Øyvind Lillehagen og Halvor L. Wang. Deltakarane i løpet dette året kjem elles frå Noreg, England, USA, Sveits og Tyskland. Frå Voss og Hardanger stiller ei rekkje uthaldande og fjellvande deltakarar.

Blant dei 50 deltakarane i individuell klasse finn ein Toril Hunnålvatn, Liv Holmstrøm, Ragne Elise Berre, Preben Ukvitne og AK Glück Teigland.

I lagklassen stiller 69 lag. Blant desse er Erik Vadla og Josef Flatlandsmo med lagnamn Bønno og Stilken. På laget Vossataus går Kaia Finne og Gry Bystøl. Anved Kvammen, Solfrid Holven og Egil Holven går for laget Team EXA17 Crew

Ventar vinnar fredag

Fyrstemann er venta i mål på Maurset i Eidfjord alt fredag føremiddag. Deretter vil deltakarane ta seg til mål utover heile dagen og natta. Dei siste er venta inn utover laurdagen, 4. mars.

Ruta som deltakarane skal gå er den same som Roald Amundsen prøvde seg på i 1896, som førebuing til Sydpolekspedisjonen i 1911. Men Amundsen kom ut for dårleg vêr og valde å snu. Seinare sa han at turen på Hardangervidda var vel så strevsam og farefull som ferda til Sydpolen.

Umerkt løype

Deltakarane som er med på skirennet brukar same ruta som Roald Amundsen la ut på. Dei skal kyssa Hardangervidda med pulk, åleine eller i lag på to eller tre deltakarar. Ruta er korkje merkt eller oppkøyrt, men deltakarane må innom sjekkpunkt undervegs.

Vêrutsiktene har vore lovande dette året, med berre lett vind, opphaldsvêr og nokre minusgrader. Men som Amundsen fekk erfara i 1896: Hardangervidda kan vera lunefull, og vêret skifter fort.