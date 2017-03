Nytt driftsselskap overtek dette hotellet

Hotel Vøringfoss i Eidfjord får i desse dagar ny drivar, etter at det tidlegare driftssel­skapet er konkurs.

Driftsselskapet Lion Hotel Management som i slutten av januar­ endra namn til HHDE AS, melde oppbod midt i februar. Bustyrar Johannes Romstad viser til at også det førre driftsselskapet, EHR Drift AS gjekk konkurs.

- Det er det same som gjeld i dette tilfellet, ein får ikkje drifta til å gå i pluss. Rekneskapen viser også denne gongen betydeleg minus, så stor at selskapet sjølv ber om oppbod, seier Romstad.

Hotellet vart i fjor vår overteke av EGD Property, og administrerande direktør Tor Fredrik Müller­ opplyser at ny drivar er på plass med Björn Kovacs og eit nytt selskap som er etablert. Kovacs står også bak driftsselskapa ved Brakanes Hotel i Ulvik og Hardangerfjord Hotel i Øystese.

- Det nyoppussa hotellet vil opna att om 14 dagar med ny leigetakar, og ingen av gjestene våre vil verta påverka av konkursen. Fyrste etasje er totalrenovert, og me satsar på å vera eit aktivitetshotell, seier Müller.

Han meiner grunnlaget for lønsam drift absolutt er til stades. Hotellet hadde rekordomsetnad i fjor, og den nye drivaren samarbeider med Choice-kjeda, opplyser Müller.

Björn Kovacs opplyser at Terje Kleveland, driftsdirektøren ved Brakanes Hotel og Hardangerfjord Hotel også vil ha leiinga ved hotellet i Eidfjord. Planen er å samarbeida om ei satsing på lokalmat på dei tre hotella, for å forsterka merkevara Hardanger. Kovacs planlegg også å rekruttera ein seljar i Bergen, til arbeid i området som er den regionale hovudmarknaden for dei tre hotella.