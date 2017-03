Svære steinar rasa ut i vegen ved Brimnes

Den eine steinen måtte fjernast med hjullastar.

Kring klokka 23 fredag kveld melde politiet på Twitter at fleire steinar har rasa ut i vegen på Rv 7. Steinane skal ha rasa ut i vegen mellom den gamle ferjekaia på Brimnes og Eidfjord, og det eine køyrefeltet vart sperra.

Marius Råve ved Vegtrafikksentralen melder at dei to steinane vart fjerna like over klokka eitt natt til laurdag.

- Den eine steinen vart fjerna med brøytebil, medan den andre var så stor at han måtte takast med hjullastar, seier han.

Ingen køyretøy vart treft av steinraset.