Eldreomsorga får ventelister for plass på sjukeheim

Frå 1. juli er alle kommunar pålagde å føra ventelister for pasientar med rett til sjukeheimsplass.

- Kommunane skal sjølve ut­arbeida forskrift med kriteria for tildeling av langtidsopphald, opplyser Kjersti Nordanger, kommunalsjef for helse og omsorg på Voss.

- I tillegg skal me føra ventelister over brukarar med krav på langtidsplass. Begge delar er presisert gjennom lovendringar som trer i kraft til sommaren.

- Meir føreseieleg

Tidlegare har kommunane ikkje hatt slike ventelister, ei ordning mange har reagert mot, også her i avisa. Både frå pårørande og frå politisk hald har innvendinga vore at manglande ventelister tildekkjer den faktiske stoda. Underforstått: når kommunen ikkje har ventelister, då er det ingen som ventar på kommunalt tilbod!

- Korleis er så den faktiske stoda på Voss akkurat no?

- Alle som innfrir kriteria for vedtak om langtidsplass får dette i dag òg, gjer Nordanger klart.

- Anten på sjukeheim, eller i annan institusjon med heildøgns omsorg.

Kommunalsjefen opplyser at det i augneblinken er åtte brukarar med langtidsvedtak som ventar på å flytta til eigna langtidsplass. Alle desse åtte er alt på korttidsopphald. I tillegg har fire heimebuande søkt om langtidsplass, og deira saker er under handsaming, seier Nordanger.

- Men normalt må alle innom korttidsvurdering før dei får langtidsvedtak.

176 faste plassar

Mellom Voss kommune sine snart 14.500 innbyggjarar er det ifylgje siste statistikk 1507 innbyggjarar over 80 år. Totalt har kommunen 176 institusjons­plassar på sine fire sjukeheimar og tilknytte heildøgns omsorgsbustader.

- I tillegg har me kring 600 personar som får heimetiltak av ulik grad, alt frå ein gong om dagen opp til åtte gonger i døgeret­. Dei aller fleste føretrekkjer å bu i heimen sin så lenge som råd, heller enn å flytta på institusjon. Med tett oppfylging frå hjelpeapparatet let dette seg gjera, veldig lenge. Og reint økonomisk vil åtte besøk pr døger uansett vera langt rimelegare enn institusjonsplass, der kostnaden er ca 2800 kroner pr døger.

Kommunalsjef Nordanger kan elles fortelja at Voss kommune no klarer å ta mot stadig fleire utskrivingsklare pasientar frå Voss sjukehus, noko som var eit stort problem dei fyrste åra etter at samhandlingsreforma vart sett i verk. - Talet for ekstra­døger på sjukehuset vart halvert frå 2015 til 2016, då me berre hadde 190 slike ekstradøger på sjukehuset. For kvart ekstradøger må kommunen betala 4622 kroner, seier Nordanger, som dermed håpar på ny nedgang no i 2017.

Lovendring frå juli

Lova om brukarrett vil frå 1. juli 2017 ha fylgjande ordlyd i paragraf 2-1:

? Pasient eller brukar har rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagd for heildøgns tenester dersom dette etter ei helse- og omsorgsfagleg vurdering er det einaste tilbodet som kan sikra pasienten eller brukaren nødvendige og forsvarlege helse- og omsorgstenester.

I paragraf 2-7 står elles fylgjande presisert:

? Forskrifta skal også omfatta pasientar og brukarar som vil vera best tent med langtidsopphald, men der kommunen vurderer at vedkommande med forsvarleg hjelp kan bu heime medan dei ventar på langtidsopphald. Tilbodet skal tilsvara det brukaren ville motteke om han var i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Kommunen skal føra ventelister over brukarar og pasientar som ventar på langtidsopphald. Regelforslaget er i hovudsak retta mot eldre brukarar.

- På sikt vil det også bli innført nasjonale kriterium for tildeling av kommunale langtidsplassar, seier Nordanger. Eit forsøk med statleg finansiering er no sett i gang, og skal etter planen vera sluttført i 2019, får Hordaland vita.