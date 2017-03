Erna opnar for framskunding av Arna-Stanghelle

- Me er definitivt klare til å ta ein ny prat med regjeringa for å få framskunda oppstarten på ny jernbane og E16.

Venstre sin nestleiar Terje Breivik noterte seg at statsministeren sette døra for å framskunda oppstarten på arbeidet med K5 ørlite på glytt i Stortinget sin spørjetime onsdag.

- Etter presentasjonen av prosjektet Arna-Stanghelle saman med regjeringa og KrF, var kjensla av at eg ikkje hadde gjort ein god nok jobb temmeleg sterk. Eg kjem derfor til å fylgja opp denne saka og gjera det som står i mi makt for å få arbeidet sett i gang i 2021, som planlagt.

Vil diskutera

Det var Arbeidarpartiet sin medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Magne Rommetveit, som spurde om statsministeren sjølv ville arbeida for å skyva oppstarten på strekkja Arna-Stanghelle fram att til det opphavlege 2021, etter at Venstre og KrF no begge har sagt at dei vil jobba for dette.

I svaret sitt peika Erna Solberg på at ny felles veg- og jernbaneløysing Arna-Stanghelle for fyrste gong er inne i Nasjonal transportplan (NTP). Ho stadfesta vidare at regjeringa og statsråd Solvik Olsen sitt utgangspunkt var oppstart i 2021, i tråd med vegstyresmaktene sine tilrådingar. Men statsministeren la til at premissa statsråden hadde lagt til grunn, synte seg å vera feil. Prosjektet er vorte fire milliardar kroner dyrare, og staten sin del er auka med tre milliardar, grunna ein reknefeil i bompengeprosjektet. Kostnadsoverslaget er auka med totalt sju milliardar.

- Det får sjølvsagt konsekvensar for korleis du kan gjennomføra eit prosjekt, sa Solberg, og la til:

- Men eg er oppteken av at me skal me skal byggja denne vegen så raskt som mogleg, og eg tykkjer det er interessant at KrF og Venstre no vil sjå på nye prioriteringar. Då vil me alltid diskutera det med dei.

Må stå på

- Eg synest det er gledeleg å registrera at ingenting er hogge i stein og at så lenge NTP ikkje er lagt fram, er ingenting avgjort. Eg trur kanskje nokon og ein kvar av oss har lært ei lekse i denne saka. Det nyttar å stå på. og for oss er det berre å halda oppe trykket heile vegen. Eg vil òg gratulera Laila Himle og Sveinung Riber for deira prinsippielle kamp. Ikkje minst Sveinung, som talar sitt eige parti i regjering imot, seier Vidar Skeie - leiar i Vossaløysinga.

Skeie er òg oppteken av at sikringstiltaka som er gjennomførte på stamvegen Arna-Voss meir er retta mot steinsprang og småras. Tiltaka vil sjølvsagt ikkje stå mot ras av den typen me såg vest for Bolstad i fjor sommar. Likeeins går den forlenga fristen for å gjera tunellane på stamvegen brannsikre ut i 2029, lenge før den siste stamvegstrekkja er ferdigbygd, uansett oppstart.

- Det er mange moglege katastrofescenario her, understrekar Skeie.