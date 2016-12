Få arbeidslause på Voss

Ved utgangen av desember 2016 framstår Voss og omland som reine oasen innanfor arbeidsmarknaden i Hordaland.

Medan arbeidsløysa har passert 6 prosent både på Stord og i fleire av kystkommunane utanfor Bergen, er framleis mindre enn 2 prosent utan arbeid både på Voss, i Granvin og i Eidfjord.

11.393 arbeidslause

Ulvik, Ullensvang og Modalen har ei arbeidsløyse i sjiktet mellom 2 og 3 prosent, medan Vaksdal er einaste kommune i regionen med over 3 prosent arbeidsløyse ved utgangen av desember.

I heile fylket var 9555 personar heilt ledige då Nav Hordaland laga statistikken rett før jol, i tillegg var 1838 arbeidssøkjarar på tiltak. Totalt er dermed 11.393 hordalendingar arbeidsledige ved utgangen av 2016. Dei arbeidslause utgjer dermed 3,4 prosent av arbeidsstyrken, og arbeidsløysa har då auka med 1261 personar sidan førre årsskiftet.

Hordaland er då også fylket der arbeidsløysa aukar mest, 15 prosent opp berre i desember. Samstundes gjekk arbeidsløysa ned i desember i dei fleste andre fylka i Noreg, viser Nav sine tal.

Ventar 10.000 i snitt

Fylkesdirektør i Nav Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, trur ikkje nedturen i fylket er over heilt enno, og ventar at gjennomsnittleg arbeidsløyse vil liggja høgare i 2017 enn i 2016.

- Vårt overslag for Hordaland svarar til eit snitt på om lag 10.000 ledige neste år, noko som utgjer om lag 3,6 prosent av arbeidsstyrken, og ein gjennomsnittleg auke på sju prosent, seier Bogsnes.

Ho understrekar at det slett ikkje berre er dystert på arbeidsmarknaden når ein ser på landet samla.

- Mange fylke ser optimistisk på det komande året. Det tyder at det vil vera jobbar mange stader i landet, og at det framleis vil vera viktig for arbeidssøkjarar i Hordaland å kikka utanfor fylket, eventuelt innanfor nye bransjar, seier Bogsnes.