Fanga kongeørn på viltkamera

Når det døyr eit dyr i skogen­, vert dette raskt mat for dei andre­ som bur der. Reven­ luktar­ seg snart fram. Ramnen­ er tidleg ute og ørna ser maten­ frå lufta eller legg merke­ til ramnen.

Ein stor hjortebukk på over 100 kg, kan liggja i fleire månader om vinteren når han både frys og vert nedsnøa. Det vert som å ha mat i fryseboksen. På sommarstid hadde kadaveret vore borte i løpet av 1-2 veker.

Eg fekk melding om denne store hjorten­ med 10 taggar som låg død i skogen ein stad i Osterfjorden. Eg sette opp viltkamera og spegelreflekskamera med rørslesensor like ved.

I løpet av to månader fekk eg bilete og video av to ulike kongeørnar og truleg to ulike havørnar. Reven har også vore aktiv på nattestid og ete seg innover i skrotten.

ØRNENE ER SVÆRT SKYE og særleg konge­ørna kjem ikkje attende på eit slikt åtsel dersom dei ser folk der.

Kamera står difor ute og tek bilete av dei som kjem på besøk utan at dei vert skremde. Det er alltid spennande å sjå kva eg har fått fanga opp.

Biletet viser ein vaksen kongeørn som sit like på baksida av hjorten. Eg har også bilete og video av ein ung kongeørn. Dette kan vera ein av foreldra og ein ungfugl frå samme familien fødd i sommar.

KONGEØRN ER DEN den nest største rovfuglen i Norge, etter havørn. Vaksne individ lever i par og hevdar eit territorium. På dietten står hovudsakleg middels store pattedyr, fuglar og åtsel.

Hjå kongeørn er det stor skilnad i storleik mellom hoa og hannen. Hoa, som er størst, veg normalt cirka fem kilo og har eit vengjespenn på rundt 2,2 meter. Hannen, som er noko mindre, veg normalt cirka fire kilo og har eit vengjespenn på cirka to meter. Det er ca 1000 kongeørnpar i Noreg.

I NOREG HAR kongeørn og havørn delvis overlappande leveområde og begge byggjer reir i bergvegger og tre. Havørna er meir bunde til fjord, innsjøar og større elvar. Den kan ofte også sjåast langt inne på fjellet, spesielt i samband med villreinjakta der den finne åtsel eller slakterestar. Vengjespennet på havørna er frå 200-280 cm. Talet på havørn har auka kraftig i Noreg og er i dag om lag 1500 par.

Havørn og kongeørn er relativt like av utsjånad, spesielt dersom dei blir sett på litt avstand. Det beste kjenneteiknet for å skilja dei når dei er i flukt, er lengda og forma på stjerten.

Det er også skilnad på korleis dei held vengjene når dei ligg på vinds­traumane. Havørna har ein kort, noko tilspissa stjert og held vengjene rett ut frå kroppen­, medan kongeørna har ein lengre stjert, som er rett i bakkant, samstundes som den held vengjene litt over kroppen i ei svak V-form.