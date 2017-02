Fantastisk dag for asylsøkjarar

Med elevar frå Villmarkslinja som læremeistrar, fekk unge asylsøkjarar på Voss ein ugløymeleg dag i skibakken.

Tysdag arrangerte elevar frå Vg3 Villmarkslinja ved nye Voss vidaregåande, i samarbeid med Voss Resort, skidag for ein gjeng unge menn frå asylmottaket på Voss.

- Dei hadde det heilt fantastisk og kunne tenkja seg å gjera dette fleire gonger, fortel busetjingsansvarleg Anne Hjortland hjå Lopex Voss.

Ho skryter av elevane på Villmarkslinja som tok seg godt av asylsøkjarane.

- Det var så kjekt for dei, og elevane tok seg god tid. Dei hadde ein flott dag i bakken, seier Hjortland.

MORO: Hawa Mouhamad fekk opplæring av Sander Olav Hordvik i skibakken. FOTO: Geir Arne Månum

Perspektiv

Fagansvarleg på Villmarkslinja, Geir Arne Månum, fortel at elevane hadde ein kjekk og lærerik dag i bakken.

- Våre elevar lærte å kjenna unge menn som har heilt andre utfordringar enn dei sjølv har, seier han.

Månum meiner det kan vera med på å setja livet i perspektiv.

- Og det er utruleg viktig og lærerikt, seier han.

SKIDAG: Nina Trana gjev ei støttande hand til Hamod Ibrahim. FOTO: Geir Arne Månum

Annleis utfordring

På Villmarkslinja er det ein del av kompetansemåla at elevane skal læra seg å skapa og gjennomføra ulike arrangement.

- Dei lærer korleis ein bør jobba for å få det til. Fyrst har dei arrangement internt, før dei bevegar seg til barneskule og ungdomsskulen. Dei eldste elevane som går Vg3 får ei litt annleis utfordring, samstundes som det er mykje læring i å møta ei gruppa frå asylmottaket. Det handlar mellom anna om å komma over språkbarrierar og kulturforskjellar, fortel Månum.

Kjempepositive

Han meiner at ein med godt samarbeid mellom skule, lokale organisasjonar og bedrifter, kan få til mykje god læring, flotte opplevingar og ikkje minst hjelpa menneske som treng påfyll av kjekke ting.

- Voss Resort er kjempe- positive og stilte opp med utlån av skiutstyr, heiskort og varm drikke, fortel Månum.

Dei fekk også bruka fasilitetane i bakken og låna gode uteklede av Røde Kors.

- På ein så fin og kald dag som me hadde var det helt naudsynt for å halda kulda ute, seier han.

Gjera ein skilnad

Ifylgje Månum er tilbakemeldingane frå elevane at dei tykkjer opplegget er veldig kjekt. Også i haust hadde dei friluftsdag for same type gruppa frå mottaket.

- Dei ser at dei kan vera med å gjera ein skilnad for nokon og bidra til at dei får ein fin dag. Samstundes er det lærerikt å sjå personen bak det ein les om i media når det gjeld flyktningstraumen. Dei er vanlege folk som meg og deg, men som kanskje har ein ryggsekk full av opplevingar som er heilt annleis frå det me har, seier han.

Månum meiner elevane slik får eit anna syn på saka.

- Viktig læring for våre elevar er at ved god dialog, kreativitet og innsats, så kan me saman gjera ein skilnad!