Fantastisk sesong for Flåmsbana

Alt i oktober var rekorden passert. I 2016 hadde Flåmsbana 926.532 passasjerar, ein auke på over 18 prosent frå 2015.

- Det har vore ein fantastisk sesong, rett og slett! Me ser at heile reiselivsnæringa har hatt ein god sesong, og me er til og med over det me hadde forventa­, seier produktsjef Sindre Orvedal i Flåmsbana.

Alt i oktober var det sett ein grundig, ny trafikkrekord, med 900.000 passasjerar. I 2015 enda tala på 780.000 reisande, som også var rekord.

Dei tre siste månadene i året er ikkje som sommarmånadene, men har utmerka seg med ein prosentmessig stor auke. Over 16 prosent fleire enn tilsvarande månad 2015 i oktober, 23,4 prosent auke i november og heile 33 prosent auke i desember, opp­lyser Orvedal. Mars var månaden med aller størst auke, med heile 103,8 prosent auke frå 2015.

Størst auke i vintertrafikk

- Det er veldig gledeleg å sjå at vintertrafikken aukar mest. Det er teikn på at det går i rett retning­, synest Orvedal.

- Kven er dei reisande på Flåmsbana vinterstid?

- Ein del asiatar kjem for å oppleva vinter og snø. «Noreg i eit nøtteskal» skaper ryggrada i vintertrafikken, seier produktsjefen, som også legg til at det er turoperatørar som arrangerer vinterturar.

- Det er ein jamn straum av turistar­ kvar dag også i låg­sesongen. Rundt jol og nyttår er det veldig mange.

Orvedal peikar på at det til dømes er europearar som av ulike grunnar ikkje feirar jol og nyttår, men som har fri då, og som nyttar sjansen til å reisa til Noreg.

Med bana som skiheis

Flåmsbana kan også marknadsføra seg som «verdas vakraste skiheis». Orvedal viser til Vatnahalsen Hotel si satsing på «ski and train», som han håpar vil tilføra bana endå meir trafikk.

- Dette vil vera veldig positivt også for oss. Det er våre felles gjester som kjem.

- Vil Flåmsbana skilta med årstrafikk på ein million reisande snart?

- Det kan henda ein dag, og det er kanskje ikkje så frykteleg langt unna. Men me forventar ikkje nokon veldig auke i høgsesongen. Klarar me derimot å få meir ut av lågsesongen, er det bra, for der har me mykje å gå på.

Kva økonomisk resultat Flåmsbana har for fjoråret er ikkje klart enno. Men mange gjester er god butikk, kommenterer produktsjef Sindre Orvedal.