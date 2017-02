Fekk dop i posten, vart dømt i retten

Mannen i 20-åra innførte narkotiske tablettar til Noreg gjennom posten. No er vossingen dømt i Bergen tingrett.

Ein mann i 20-åra busett på Voss vart nyleg dømt i tingretten for fleire brot på straffelova og legemiddellova. I fjor haust skal han ved fire ulike høve ha innført og oppbevart ulovlege tablettar med narkotiske verkestoff som diazepam, kodein og dihydrocodeinum. Tablettane skal han ha fått til Voss frå Storbritannia og Frankrike.

Dømt for sju brot

Ved to høve skal mannen også ha innført det reseptpliktige legemiddelet Zopigen via posten frå Ungarn. Middelet inneheld verkestoffet zopiclone. I tillegg vart han sikta for å ha brukt tablettar som inneheld narkotiske verkestoff.

Mannen i 20-åra vart dømt for dei fire tilfella av innførsel av narkotika, to tilfelle av innførsel av reseptbelagt legemiddel og eitt tilfelle av narkotikabruk. Strafferamma for innførsel av narkotika til Noreg er «bot eller fengsel inntil 2 år».

Til eige bruk

Ettersom vossingen tilstod i retten, fekk han noko strafferabatt. I domspapira heiter det at «i denne saka er det tale om ei ikkje ubetydeleg mengde tablettar som er innført samt bruk av tablettar over ein lengre tidsperiode, men saka som sådan er ikkje av grovaste karakter». Av dommen kjem det fram at tingretten såg det som formildande at tablettane var til eige bruk, og at innføringa såleis ikkje var for profitt via sal.

Tingretten sette til slutt domen på tretti dagar vilkårsbunde fengsel med prøvetid på to år. Mannen må også betala ei bot på 5000 kroner, eller sitja ti dagar i fengsel dersom han ikkje betaler. Vossingen vedtok domen. Han har aldri vorte domfelt tidlegare.