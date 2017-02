Flaumforlik mellom Ap og SV

Det som syntest å bli ein bitter strid mellom nære vener, har enda med forlik og breie smil. Ap og SV vart denne veka samde om vegen vidare i flaumsaka.

Arbeidet skal no konsentrerast om å finna den beste og mest realistiske løysinga for flaumsikring, men utan å tenkja finansiering.

Med andre ord: flaumsaka er delt i to. Og kraftverksdebatten i Raundalselva er parkert enn så lenge.

- Me trur dette er mest ryddig for saka. No får me drøfta desse to elementa kvar for seg, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

VURDERER: Sigbjørn Hauge (t.h.) har ikkje konkludert enno, han vil fyrst drøfta saka internt i Senterpartiet, medan Arnfinn Gjerdåker og Hans-Erik Ringkjøb (midten) opplyser at både SV og Ap no støttar flaumforliket heilhjerta. Arkivfoto: Vidar Herre

Sju punkt skissert

- Me i dei raudgrøne partia tok fatt i utfordringa direkte etter formannskapsmøtet sist veke, opplyser Ringkjøb.

- Me sette oss ned for å finna ut kva løysingar me kunne samla oss om. Og vegen vidare er no skissert i sju punkt, der det fyrste og grunnleggjande er at NVE raskt må få på plass ei kvalitetssikring av dei mest aktuelle alternativa for flaumvern. Og årsmøtet i Voss Arbeidarparti gav onsdag samrøystes tilslutnad til planen, kan Ringkjøb gledestrålande fortelja.

Eitt av dei sju punkta omhandlar elles tanken om eit nasjonalt fond for finansiering av klimatilpassing, eit tiltak som òg fekk støtte på Ap-årsmøtet gjennom ei eiga fråsegn.

Oppom Vangsvatnet

SV-topp Arnfinn Gjerdåker er like strålande nøgd med den nye semja:

- Full støtte frå SV til alle dei sju punkta, også til tanken om at her lyt inn tiltak ovanfor Vangsvatnet. Så får NVE sitt arbeid avklara kva som er beste og mest realistiske løysinga. Alternativa i så måte kan vera flaumtunellar ved Rognsfossen og på Palmafossen som har utløp i Vangsvatnet, eller flaumtunell frå Bjørke til Granvinsfjorden. Utfordringa med sistnemnde løysing er nok kostnaden, men her avventar me NVE sine tal og vurderingar, seier Gjerdåker.

- Her fekk me elles godt nytt denne veka, då Voss Høgre hadde vitjing av to av sine stortingsrepresentantar. Dei var klare på at flaumsikring er storsamfunnet sitt ansvar, og dét er godt å ha med seg i det vidare arbeidet!

Sp-avgjerd måndag

Senterpartiet har så langt ikkje konkludert i saka.

- Me hadde eit eige framlegg i formannskapet, og dette går i prinsippet vidare til kommunestyret, seier Sigbjørn Hauge (Sp).

- Men no skal me ha medlemsmøte måndag kveld, og drøfta om me skal stå på vårt opphavlege framlegg eller støtta det nye.

- Kva er ditt syn i saka?

- Eg avventar å konkludera til me har drøfta saka i partiet. I tillegg vil svaret frå NVE vera avgjerande for oss, at dei verkeleg kan lova å få kvalitetssikringa raskt gjennomført!

Breitt fleirtal?

- Tempo er heilt klart eit sentralt momentet i saka. Me har dårleg tid og kan ikkje akseptera uendelege utgreiingar eller treneringar. Og me er i den samanheng blitt lova eit svar frå NVE måndag, seier Ringkjøb.

- Har de lufta desse sju punkta med opposisjonspartia?

- Ikkje så langt, men det skal me gjera i dagane som kjem. Målet er heilt klart å få eit breiast mogleg fleirtal for vegen vidare i ei så avgjerande viktig sak for Voss kommune.

- I så måte har me òg teke inn punkt Høgre spela inn under formannskapsmøtet sist veke, supplerer Gjerdåker.

- Dette at naudsynte tiltak på Evanger og i Elvegata må gjennomførast snarast, uavhengig av dei store tiltaka for varig flaumvern.

Sju punkt

Kompromisset vert lansert i kommunestyret torsdag neste veke, og dei sju punkta ser slik ut:

1. Voss kommunestyre viser til studiet og utgreiinga av ulike flaumdempande tiltak i Vossavassdraget og ynskjer at NVE føretek ei nærare utgreiing og kvalitetssikring av dei mest aktuelle flaumdempande tiltaka.

2. Det vert vidare vist til brev frå NVE datert 13. februar og lagt til grunn at utgreiingsarbeidet vert ferdig innan den skisserte fristen. (Her forskotterer me at NVE er tydleg på fristar i brevet som kjem om ei veke).

3. Utifrå den informasjon som føreligg, ynskjer Voss kommune at ein undersøkjer nærare flaumtiltak oppstraums Vangsvatnet, samt at ein ser nærare på alternativet med ein bypass-tunell med inntak ved både Palmafossen- og Rongsfossen kraftverk med utløp i Vangsvatnet. Dette tiltaket må inkludera flaumtunellar nedstraums Vangsvatnet.

4. Nærare kostnadsvurdering og mogleg finansiering må vera ein del av utgreiingsarbeidet.

5. Voss kommune meiner at det må etablerast eit nasjonalt fond for klimatilpassing som kan hjelpa kommunar som får store utfordringar grunna dei klimaendringane me står framfor.

6. Finansiering av flaumtiltaka vert å koma tilbake til i eiga sak, så snart Voss kommune og NVE har konkludert i val av tiltak.

7. Voss kommune ber om at planlagde tiltak for flaumvern på Evanger og ved Elvegata må gjennomførast snarast mogleg og det same gjeld andre tiltak som kan gjennomførast i påventa av eit varig flaumvern for Vossavassdraget.