Flaumtiltaka frå NVE klare om eitt år

- Me er samde både om prosess og mål. Innan eit år skal tiltaka for flaumvern i Vossavassdraget vera klare.

Slik lydde den felles bodskapen frå ordførar Hans-Erik Ringkjøb og Siss-May Edvardsen frå NVE, etter at partane hadde hatt sitt fyrste møte om saka onsdag.

- Og prosessen vidare vert heilt i samsvar med Voss kommunestyre sitt vedtak av 16. februar, seier Ringkjøb.

- Målet er dermed å finna fram til dei mest effektive tiltaka for korleis Voss skal kunna sikrast varig mot skadeflaum.

HAR FUNNE TONEN: I løpet av mars 2018 skal NVE ha klar tiltakslista for korleis det kan skapast varig flaumvern langs Vossavassdraget. Ordførar Hans-Erik Ringkjøb og Siss-May Edvardsen frå NVE oppsummerte møtet onsdag som svært konstruktivt, og fastslo at partane har felles forståing av prosess og mål.

Fleire delparti

Det fyrste som reint konkret skal på plass, er at NVE lyt avklara om dei har kapasitet innan eigne rekkjer til å føreta utgreiingsarbeidet som no ventar. - Saka vert handtert frå Førde-kontoret, men i prinsippet vil me kunna henta inn ekspertise frå heile systemet vårt, seier Edvardsen til Hordaland.

- Alternativt lyt me kjøpa tenestene frå andre hald, legg ho til.

I botn for det vidare arbeidet vil då Multiconsult si mogleg­studie frå desember 2016 liggja, og elles føringane Voss kommunestyre la inn gjennom vedtaket no i februar. Eit samla kommunestyre bad då NVE om å føreta ei nærare utgreiing og kvalitetssikring av dei mest aktuelle flaumdempande tiltaka. Vedtaket peika deretter på konkrete flaskehalsar som burde vurderast særskilt, men oppmoda òg om mindre strakstiltak andre stader i vassdraget.

- Me kjem difor til å sjå på flaumproblematikken i fleire delparti av vassdraget, stad­festar Edvardsen.

Hovudfokus vil liggja på tre parti av vassdraget: staden der Strandaelva og Raundalselva møtest, sjølve Vangsvatnet og Evangervatnet.

Bolstadfjorden ute

- I prosessen har det i tillegg kome sterke innspel frå Vaksdal kommune, kring problematikken utover i Bolstadfjorden. Har de droppa denne biten av saka?

- Problematikken i Bolstadfjorden vil ikkje verta del av vår utgreiing. NVE sitt arbeidsfelt stoggar der ferskvatnet når sjøen. Alt som skjer deretter er Kystverket sitt ansvarsfelt, forklarer Edvardsen.

- Ut frå Multiconsult sine overslag vil eit effektivt flaumvern kunna kosta ein milliard kroner eller meir. Kva kan du seia om mogleg finasiering av tiltaka?

- Me har så vidt drøfta finansiering her på vårt fyrste møte. Normalt vert 80 prosent av sikringstiltaka dekka av NVE, medan den siste 20-prosenten er dei involverte kommunane sitt bidrag. Korleis det vil enda opp i denne konkrete saka er like­vel vanskeleg å vita pr i dag, seier Edvardsen.

- Klimaendringar og tilpassingar i høve dette er ein heilt ny problematikk for oss, så dette vil verta eit nybrottsarbeid.

- Vil kikka mot oss

- Det som vert gjort her på Voss vil dermed kunna leggja mal for korleis slike utfordringar skal handterast på nasjonalt plan i framtida. Mange kjem til å kikka mot oss, seier Ringkjøb.

- Kommunestyrevedtaket tok òg til orde for skiping av eit nasjonalt klimafond for å finansiera flaumtiltaka. Er dette drøfta i dag?

- Me har vore innom det òg, seier Siss-May Edvardsen. - Men dét er fyrst og fremst eit politisk spørsmål, som lyt førast i andre fora, gjer ho klart.

I forkant av møtet spela Voss kommune inn eit konkret strakstiltak på Evanger, der flaumvatn har bygt opp ein terskel av sand og grus under brua over Vosso. Dette har Voss søkt NVE om midlar til å utbetra, og oppdraget er kostnadsrekna til vel 260.000 kroner. Dagen før møtet, fekk kommunen likevel tommelen ned frå NVE om bidrag til tiltaket, grunngjeve med at dette var eit for lite prosjekt.

- Dette betyr likevel ikkje eit endeleg nei, seier Edvardsen. - For dersom me gjennom prosessen som ventar finn ut at dette er eit veldig godt prosjekt, kan me ta det med som ein del av totalpakka for flaumsenkinga i Vossavassdraget, gjer ho klart.