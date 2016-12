Fleire bilinnbrot på Stanghelle

Etter fleire innbrot på Voss og i Vaksdal siste tida, dei to siste natt til fredag, meiner politiet det er truleg lokale kriminelle som herjar.

Natt til fredag vart det gjort innbrot i fire bilar i eit bustadfelt på Stanghelle i Vaksdal, og to lommebøker vart stolne. To av bilane var låste, og dei andre to var opne. Politiet har ingen mistenkte i saka, men fortel at det vart gjort ein observasjon av ein person med lommelykt i området i tida då innbrota har skjedd.

Lik metode

Brotsverka er berre to av mange liknande innbrot som har skjedd i distriktet siste månadene. I jolehelga vart det gjort fleire innbrot og grove tjuveri på Tvildemoen på Voss, og tidlegare i haust vart det meldt om fleire innbrot i hus og bilar på Stanghelle.

Voss lensmannsdistrikt granskar sakene, og meiner det er grunn til å tru at det er ein samanheng mellom dei.

- Fleire tilhøve og fellestrekk mellom brotsverka gjer at me trur det kan vera same personar som står bak. Måten innbrota vert gjort på, og kva som er teke bort frå bustader og bilar, gjer at me ikkje fyrst og fremst mistenkjer såkalla «mobile vinningskriminelle» for å stå bak. Då vert det ofte rota meir, og det er eit større mangfald i det som vert stole.

Pengar og verdisaker

- Kva vert stole i desse aktuelle tjuveria då?

- Eg kan ikkje gå i detaljar på kva som er teke i dei ulike tjuveria, men det som går att, er pengar, juvelar, sylv og liknande, seier Bjørn Inge Aarsand ved Voss lensmannskontor.

- Me trur ein eller fleire lokale personar står bak tjuveria. Kor lokale dei er, er vanskeleg å seia, men me har altså ein mistanke om at dei er frå distriktet. No jobbar me med å leita etter fleire samanhengar mellom desse sakene, og me er svært interesserte i tips frå publikum som kan ha sett noko i nabolaga der dette har skjedd. Bilnummer er særskilt interessant, seier Aarsand.