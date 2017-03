Fleire oterspor på Voss

Etter at Hordaland skreiv at oteren ser ut til å venda attende til Voss, har me fått fleire tips om at det stemmer.

Det siste er frå Palmafossen, og her vart oteren, eller rettare, fotefara hans observerte i nysnøen måndag. Då var Ivar Nilson Lie på ein spasertur langs elva, og her fann han spora etter oteren. - Eg ville gå ein runde opp Liavegen og ned att om Kinne, og då eg passerte brua ved kraftstasjonen her på Palmafossen, oppdaga eg nokre spor i snøen nede langs elva på oppgangssagsida. Eg skvatt litt, for slike spor hadde eg ikkje sett her langs elva før, skriv Nilsson Lie, som tok bilete av spora og sende dei til andre som kunne kjenna til kva dyr som laga dei. Han fekk då stadfesta at det var oterspor. - Eg har snakka med Ingmar Slettemark i viltnemnda, og han tykte spora var tydelege og fine, fortel Ivar, som også var innom same området ein tur tysdag for å sjå etter fleire spor. - Oteren har vore opp i laksetrappa og rundt fossen og langs kanten nedom brua, fortel Nilsson Lie. FOTO: Ivar Nilsson Lie



FOTO: Ivar Nilsson Lie

Del på Facebook Del på Twitter Del på e-post Reglar for kommentarfelta