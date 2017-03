Fleire tilbakemeldingar om mistenkjelege bilar

Tysdag gjekk politiet ut og åtvara mot folk som køyrer rundt og tek bilete av garasjane og husværa til folk. Politiet trur det kan dreia seg om kriminelle som driv med kartlegging. - No har me fått inn fleire tilbakemeldingar frå andre som har opplevd det same, både på Dale, Bolstad og i Raundalen. Me har også fått inn ein god del bilnummer, og det dreier seg om utanlandske skilt. Me forsøkjer no å finna ut kven dette er og kva dei vil, seier lensmann Ivar Hellene. Han oppmodar andre som har info om saka om å ta kontakt. - Det er ofte ikkje meir som skal til for å skremma dei vekk enn at me i politiet tek ein liten prat med dei, seier lensmannen.