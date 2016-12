Fleischer's kan få flytta vegen, men lyt truleg betala sjølv

Tverrpolitisk moralsk støtte, men ingen signal om pengebidrag. Det var fasiten, då vertskapet på Fleischer's Hotell møtte politikarane­ i formann­skapet torsdag.

Alette Hjelmeland og Erik Fleischer­ Tønjum presenterte vegsaka si med både iver og intensitet­. Politikarane lytta, og gav positive tilbakemeldingar, men ingen som helst lovnader om økonomisk bidrag.

PLANEN: Slik tenkjer Fleischer's Hotell seg framtidsløysinga for bilvegen, ut i ein boge forbi hotellområdet. Kostnad for strekkja er rekna til 5 mill kr, der omlegginga står for halve kostnaden, nødvendig oppgradering den andre halvparten. Illustrasjon: Ard Arealplan

Ny veg i boge

Saka dreiar seg om korleis veg­løysinga forbi hotellet skal bli i framtida. Fleischer's presenterte sjølv eit forslag til løysing alt i 2006, der bilvegen var ført i ein boge bort frå hotellet, mot Vangsvatnet, fram til staden der den gamle fengselsbrakka står i dag. Løysinga vil både skjerma hotellet for passerande bilar, og samstundes skaffa fram turvande areal for å utvida badeanlegg og konferanseavdeling. Og ikkje minst: gje plass til eit nytt inngangsparti midt på hotelldelen som vender mot Vangsvatnet.

- Alt saman grunnleggjande viktig om me skal ha eit Fleischer's Hotell i framtida, lydde Alette Hjelmeland sin bodskap til politikarane.

For nokre år sidan skaffa konferanseverksemda rundt 25 prosent av hotellet sine inntekter. I dag er prosentdelen falle til under 10.

- Fordi svært mange aktørar ynskjer større kapasitet enn me kan tilby i vår noverande konferansedel, sa Erik Fleischer Tønjum.

Og begge understreka alvoret i saka. Utan oppgradering, risikerer Fleischer's Hotell å ikkje vera drivverdig lenger, innan få år. Verksemda som årleg omset for 50 mill kr, har 80 arbeidsplassar og utfører 60 årsverk, risikerer å måtta setja kroken på døra!

- Heilt urimeleg

Den konkrete bakgrunnen for at vertskapet ville møta lokalpolitikarane var likevel den endringa i vedteken plan hotellet­ hadde fått melding om i sommar. I den justerte planen for Trafikknutepunktet­ stoggar oppgraderinga av noverande bilveg ca der stasjonsbrekka i dag endar. 80 meter lengre aust enn i opphavleg plan, kunne vertskapet fortelja.

- Og sidan planen sluttar her, er no all endring vest for dette punktet plutseleg blitt vårt problem!

Ifylgje Hjelmeland og Tønjum er prisen for omlegging i «boge» ut frå hotellet og vestover til den gamle fengselsbrakka ca 2,5 mill kr, medan påkravd oppgradering av den same vegen (med fortau ++) vil kosta 2,5 millionar ekstra.

- Det er greitt at me betaler for omlegging av bilvegen. Men at Fleisher's Hotell skal betala for opprusting av offentleg veg, dét verkar for oss heilt urimeleg, uttrykte hotellvertskapet. - Men dét er meldinga me no har fått frå Statens vegvesen.

- Partsinnlegg

- Statens vegvesen er ikkje til stades her, då vert det heilt feil å gå inn i den debatten, repliserte ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap). - Men at planar vert endra på, gjennom kuttlister og manglande finansiering, er ikkje spesielt for denne saka. Det skjer heile tida, gjorde han klart.

- Det me høyrer her er eit partsinnlegg, retta mot Statens vegvesen. Dét dekkjer ikkje krava til forsvarleg sakshandsaming. Skal me gå inn i saka på dette nivået, lyt også den andre parten ta del, supplerte rådmann Einar Hauge.

Både Lillian Rogne (MDG), Synnøve Bjørgum (Sp) og Fredrik Skaarer Fjose (H) signaliserte likevel at dei har stor forståing for Fleischer's sin situasjon.

Elin Seim (V) peika på det uheldige i at planen for ­Trafikknutepunktet stoggar akkurat der han stoggar, og ikkje tek med seg området vestanfor. - Dét vart påpeika alt den gong planen vart vedteken, og i dag ser me tydeleg kor uheldig dette var, konstaterte Seim.

- Brutal bodskap

Hotellvertskapet lufta deretter tanken at Fleischer's eventuelt kunne forskotera dei 2,5 millionane til oppgradering, mot at kommunen eller vegstellet betaler summen tilbake på eit seinare tidspunkt, når budsjettsituasjonen er ljosare. Men heller­ ikkje der fekk dei signal om imøtekoming.

- Eg skal heilt klart vera med og gje dispensasjon, slik at Fleischer's kan få byggja vegen dei ynskjer, gjorde Arnfinn Gjerdåker (SV) klart. - Men samstundes lyt me gjera klart at kommunen ikkje har pengar å gå inn med her. Uansett, for Fleischer's må då desse fem millionane vera ei kjempegod investering!

I den avsluttande oppsummeringa­ gav ordførar Ringkjøb Fleischer's-vertskapet fylgjande råd:

- Set dykk ned, saman med fagfolka i Statens vegvesen, og finn fram til ei løysing som er god for begge partar. Send så denne planen over til kommunen for godkjenning. Her og no må eg likevel formidla fylgjande brutale bodskap: det er etter alle solemerke Fleischer's Hotell sjølv som lyt ta kostnaden med den nye vegløysinga!