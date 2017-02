Flåmsbana framleis stengd etter ras

Onsdag rasa det snø, stein og jord over sporet på Flåmsbana.

Flåmsbana er framleis stengd på grunn av eit større ras som gjekk tidleg onsdag morgon.

Ingen vart treft av raset. Raset gjekk ved Blomheller, som er kring 8 kilometer frå Myrdal.

- Det har losna mellom 8-10 kubikkmeter stein frå ein fjellhammar som er 100-150 meter over sporet. Stein, jord og snø har rast ned i sporet, og noko på vegen, seier Halvorsen.

Ho fortel at raset er kring 20 meter breitt.

- Kring 30 meter av sporet må reparerast og leggjast på plass att.

FOTO: Bane NOR

Stengd ut torsdag

Flåmsbana er stengd for normal togtrafikk i alle fall ut torsdag, fortel Halvorsen.

- Det er funne fleire lause steinar i fjellsida som må fjernast før sporet kan reparerast. Banen er stengd for trafikk torsdag, og me kjem med ny prognose for når banen kan opnast torsdag ettermiddag.