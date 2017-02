Natt til fredag vart Flåmsbana opna att for trafikk, etter at eit ras stengde banen tidleg onsdag morgon. Steinar losna frå ein fjellhammar over sporet og 30 meter av skjenene måtte reparerast. Før ryddinga av sporet kunne ta til, måtte det reinskast for fleire steinar oppe i fjellsida. - Våre folk vart ferdige med arbeidet i natt, så det gjekk etter planen, seier Ingunn Halvorsen i Bane NOR. Raset gjekk ved Blomheller, som er omkring åtte kilometer frå Myrdal.