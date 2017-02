Flåmsbana opnar fredag

Onsdag rasa det snø, stein og jord over sporet på Flåmsbana.

SISTE: Bane Nor oppløser at Flåmsbana skal vera klar for trafikk klokka 9 fredag morgon.

Flåmsbana har vore stengd sidan onsdag morgon, då det gjekk eit ras ved Blomheller, som er kring 8 kilometer frå Myrdal.

- Det losna mellom 8-10 kubikkmeter stein frå ein fjellhammar som er 100-150 meter over sporet. Stein, jord og snø har rasa ned i sporet, og noko på vegen, seier Halvorsen.

Ho fortel at raset er kring 20 meter breitt.

- Kring 30 meter av sporet må reparerast og leggjast på plass att.

FOTO: Bane NOR

Ferdig med reinsking

Etter raset måtte det reinskast for fleire steinar oppe i fjellsida. No er arbeidet avslutta, og entreprenøren er i gang med å rydda sporet. No skal Bane NOR sitt mannskap reparere skadene, slik at arbeidet med å reparera sporet kan gjerast ferdig i løpet av natt til fredag.