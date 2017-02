Flåmsbana stengd etter ras

Det har rast snø, stein og jord over sporet på Flåmsbana.

Flåmsbana er stengd på grunn av eit større ras som har treft sporet.

- Raset må ha gått på natta eller tidleg på morgonen onsdag. Me hadde mannskap ute på kontroll onsdag morgon som oppdaga det, seier Ingunn Halvorsen i Bane NOR.

Uvisst kor stort

Raset har gått ved Blomheller, som er kring 8 kilometer frå Myrdal.

- Det er ei blanding av jord, stein og snø som har rast over sporet. Me veit enno ikkje så mykje om kor stort det er, seier Halvorsen.

Ventar på geolog

Ingen vart treft av raset. Bane NOR er klar for å rydda sporet, men fyrst skal ein geolog vurdera om det er fare for nye ras på strekninga.

- Derfor veit me ikkje kor lenge det vil vera stengt for trafikk, seier ho.

Den fyrste avgangen skulle ha gått frå Flåm klokka 9 på morgonen, og frå Myrdal like over klokka 10.