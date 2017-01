Forbrukerrådet reagerer på kontant-kutt

Fleire sjukehus over heile landet tek no berre betaling med kort eller sender faktura ved sjukehusbesøk. Det reagerer Forbrukerrådet på, då mange ikkje kan betala med kort og då får høgare rekningar når fakturagebyra vert inkludert i prisen. Til dømes rammar dette eldre og asylsøkjarar, som ikkje kan oppretta eigen nettbasert betalingsmoglegheit. Og dei som vitjar sjukehuset mest, til dømes pasientar med kronisk sjukdom, vil måtte betala mest. - Når talet på fakturaer blir mange, vil kronisk sjuke kunne sitja igjen med eit betydeleg samla gebyrbeløp, seier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlege tenester i Forbrukerrådet, i ei pressemelding. Forbrukerrådet meiner opplegget er ulovleg, fordi lova gir ei føring på at man skal kunne betala kontant hos betalingsmottakaren sjølv om betaling med kort eller via nettbank vert stadig meir vanleg. - Dersom det av sikkerheitsmessige årsaker ikkje lar seg gjera å ha ein kasse for kontantbetaling, må sjukehusa gje pasientane moglegheita til å betala på ein kostnadsfri måte, til dømes ved å gje ut ein faktura utan gebyr, seier Vie i pressemeldinga. Forbrukerrådet har no sendt brev til Helse- og omsorgsministeren og bedt departementet om å rydda opp i praksisen.