Får ikkje lov til å byggja på hytta

Utval for formannskap/plan og økonomi (FPL) gjorde førre torsdag eit vedtak om å oppheva eit tidlegare byggjeløyve gjeve til ein tiltakshavar som ynskte å setja opp eit tilbygg på hytta si på Mjølfjell. Kommunen gav opphavleg byggjeløyve til tilbygget, både då det vart søkt fyrste gong i juli 2016 og etter at det var søkt om endring av byggjeløyvet i august. Etter endringa tok kommunen i september imot ein naboklage på vedtaket om byggjeløyve, som gjekk på at dei meiner tilbygget vert for stort. I saksutgreiinga kan ein lesa at administrasjonen ut frå erfaringar med nylege saker ynskjer å stramma inn praksisen med tanke på skjønsmessige og praktiske vurderingar. Dei vil i større grad halda seg til ordlyden i plan- og bygningslova. Difor meiner dei klagen må takast til fylgje, ettersom det aktuelle tilbygget vil krevja dispensasjon, noko som det ikkje er søkt om. Administrasjonen ser det heller ikkje som tenleg å rå tiltakshavaren til å søkja dispensasjon, fordi dei ikkje ser at tilbygget vil oppfylla krava til dispensasjon i plan- og bygningslova. Vedtaket frå FPL om å oppheva byggjeløyvet var samrøystes.