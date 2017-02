Færre unge arbeidslause

Talet på arbeidslause i Hordaland har falle sidan nyttår, men samanlikna med januar 2016 er det likevel 676 fleire utan arbeid no.

Ifylgje Nav Hordaland sin statistikk var 10.316 heilt ledige ved utgangen av januar månad, noko som tilsvarar 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Ved nyttår var den same prosenten 4,1. Nedgangen har samanheng med betring på arbeidsmarknaden på Stord og i Kvinnherad.

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes er spesielt nøgd med at arbeidsløysa mellom unge under 25 år går ned. Ved utgangen av januar var 1362 personar i denne aldersgruppa heilt ledige, men dette er 1,9 prosent færre enn for eitt år sidan.

- Svært positivt. Ungdom er ei høgt prioritert gruppe, og me har brukt mykje tid på å organisera arbeidet vårt slik at me best mogleg kan hjelpa denne gruppa, seier Bogsnes i ei pressemelding frå Nav.

Medan arbeidsløysa i kystkommunar som Fjell og Øygarden ligg godt over 5 prosent, har kommunane i indre Hordaland framleis svært låg arbeidsløyse. På Voss er arbeidsløysa berre 2 prosent, og i Hordaland er det òg berre Jondal (1,4%) og Masfjorden (1,8%) som kjem betre ut, ifylgje Nav sin statistikk.