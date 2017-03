Fryktar eldre går glipp av helsehjelp

- Eg fryktar eldre og sjuke på Voss, som bur heime og treng legehjelp, ikkje får det då kommunen ikkje praktiserer ei fylgjeteneste.

Dette seier Dag Arne Christensen til Hordaland. Grunnlaget hans for å hevda dette, er eigne erfaringar frå Voss, der mor hans bur.

- Mor er blitt ei eldre dame som er i ein situasjon som gjer at ho treng fylgje til legetimar, sjukehus og liknande, fortel han.

- For to veker sidan var eg to dagar på sjukehuset med henne til diverse undersøkingar, og mellom anna vart ho tilvist til sjukehuset torsdag veka etter. Det hadde seg slik at ho er inne på eit korttidsopphald på Hagahaugen, og legane på sjukehuset skreiv at ho då må fylgjast på sjukehuset, fortel Dag Arne, som bur i Bergen.

MANGLANDE FYLGJETENESTE: - Konsekvensen kan verta at eldre utan familie rett og slett ikkje får den legehjelpa dei skal ha, for dei greier ikkje ta seg fram på eiga hand, seier Dag Arne Christensen.

Kan ikkje reisa åleine

Ein telefon frå Voss kommune gjorde han merksam på at det ikkje utan vidare var kommunen sitt ansvar å hjelpa med fylginga.

- Eg fekk beskjed om at kommunen ikkje fylgjer dei eldre til korkje legetimar eller på sjukehus. Eg spurde sjølvsagt kva ein då gjer med dei som ikkje har familie, og om det verkeleg er slik at gruppa av eldre som ikkje har familie rundt seg, ikkje har rett på naudsynt helsehjelp. Ho kan ikkje reisa åleine, og legane på sjukehuset har ikkje gitt ho time til undersøkinga for moro skuld. Slik kan det ikkje vera. Det kan jo ha som konsekvens at eldre utan familie rett og slett ikkje får den legehjelpa dei skal ha, for dei greier ikkje ta seg fram på eiga hand, seier Christensen,

- DEI SOM TRENG HJELP, FÅR HJELP: Det seier kommunalsjef for helse og omsorg, Kjersti Nordanger.

Nabobeino trødde til

- Syster mi og eg har veksla på å ta fri for å fylgja mor til legetimar og liknande, men det seier seg sjølv at me ikkje alltid kan gjera det. Sist gong ordna det seg ved at eg fekk fatt i frivilligtenesta Nabobeino, som trødde til. Men dette er uansett eit prinsipielt spørsmål. Eg trur dei fleste ville vera samde i at det berre skulle mangla om ikkje kommunen skulle stilla opp i slike situasjonar, seier Christensen.

- Dei forsvarar seg med at alle då ville nytta seg av det, men det kan ikkje vera vanskeleg å setja opp nokre kriteria for dette. Eg trur heller ikkje det er slik ein ynskjer at eldreomsorga skal vera. Politikken no er at folk skal bu heime så lenge dei kan, men det føreset jo at kommunen bidrar i situasjonar som dette, seier han.

Ikkje ute etter å kritisera

Han er tydeleg på at han ikkje er ute etter å kritisera kommunen for dårleg arbeid.

- Poenget er ikkje at dei tilsette i kommunen gjer ein dårleg jobb, og eg kan også forstå at det er problematisk å ta ut tilsette på ei hektisk avdeling for å fylgje dei eldre. Poenget er at ein legg opp til ein politikk (Voss som andre kommunar) der dei eldre skal bu heime så lenge dei kan, men det føreset at ein stiller opp på ting som dette. Det er heilt sikkert mange som er i mor sin situasjon, og spørsmålet er om ein kan akseptera at dei som er åleine utan familie ikkje får tilgang på naudsynt helsehjelp, seier Dag Arne Christensen.

Tek mange slike oppdrag

Kjellfrid Skutleberg, dagleg leiar i frivilligtenesta Nabobeino på Voss, stadfestar til Hordaland at dei tek mange oppdrag med å fylgja eldre til ulike føremål, mellom andre til lege og sjukehus.

- Me vert kontakta av dei sjølve, heimesjukepleia eller pårørande, og me tek oppdraga så sant me har folk ledige. Mengda av slike oppdrag varierer noko gjennom året, men det brukar vera nokre slike oppdrag kvar veke, fortel Skutleberg. Nabobeino er eit samvirkelag med 24 eigarar, og tek imot driftsmidlar frå Voss kommune. I år er dei kommunale midlane på 679.000 kroner. Tidlegare har Nabobeino vore finansiert av statlege og kommunale midlar, men frå i år fell dei statlege midlane bort.

Ein kan difor seia at kommunen indirekte er med og finansierer eit tilbod til fylgjehjelp for eldre, jamvel om Nabobeino då ikkje er eit kommunalt selskap.

Få som søkjer

Voss kommune seier til Hordaland at det i utgangspunktet ikkje er gjeve eit generelt tilbod om fylgjeteneste. Men kommunen praktiserer likevel fylgjetenester på ulike måtar, og dei som ber om fylgje via tildelingskontoret får hjelp til å løysa dette. Kommunalsjef Kjersti Nordanger fortel at kommunen freistar finna løysingar på ulike vis.

- Kan og ynskjer pårørande å fylgja til legebesøk, er dette sjølvsagt flott. Nabobeino er også eit flott frivilligheitstiltak me rår til, og brukar. Heimesjukepleia fylgjer også sine brukarar når dei har behov for det. Der brukar ikkje kjem seg til fastlegen, kan fastlegen gjera legebesøk i heimen. Elles er det slik at det er gjort vedtak om å fylgja brukarar til lege innan rus- og psykiatri-gruppa, og i gruppa for utviklingshemma, fortel Nordanger.

- Det er få eldre som søkjer tildelingskontoret om denne tenesta, men om dei gjer det, vil dei få positivt vedtak om fylgjeteneste, seier Nordanger.