Full flaumsemje

Eit samla Voss kommunestyre peika torsdag ut vegen vidare i flaumsaka. No skal NVE tungt inn i saka, og levera fagleg vurdering av kva tiltak som gjev mest effektiv flaumsenking i Vossavassdraget.

Debatten i kommunestyret synte òg ei tverrpolitisk lette over semja ein no har fått i saka. I alle fall enn så lenge.

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) understreka i den samanheng at debatten fram mot semja hadde føregått i svært så sømelege former.

- Me har korkje hatt skitkasting eller personkarakteristikkar mellom meiningsmotstandarar. Alle partar har presentert argumenta sine på ein ryddig måte, syntest ordføraren.

BENKEFORSLAG: Iril Schau Johansen (H) får også plass i det nyskipa arbeidsutvalet for flaumsaka, etter benkeforslag på kommunestyremøtet.

Samrøystes vedtak

Sjølv om alle 43 folkevalde i kommunestyret røysta for framlegget som var snikra saman av dei raudgrøne, ved endeleg avrøysting, hadde Høgre eit alternativt primærforslag. Dette skilde seg ikkje så veldig mykje frå den raudgrøne ordlyden, men hadde ein del presiseringar som ikkje stod i denne. Mellom anna om konsekvensutgreiing for Granvinsfjorden, i fall overføring av flaumvatn dit. Høgre ynskte heller ikkje at tankane om eit nasjonalt fond for klimatilpassing skulle inn som del av Voss kommunestyre sitt vedtak - sjølv om ideen kunne vera grei. Iril Schau Johansen, som lanserte Høgre-framlegget, understreka likevel at også ho ynskte ein samrøystes uttale frå kommunestyret, og signaliserte at partiet kom til å støtta dei raudgrøne ved endeleg avrøysting.

Nemnd på fire

Dei sju fyrste punkta i flaumkompromisset har vore klare sidan sist veke. Punkt 1 slår fast at NVE no skal føreta ei nærare utgreiing og kvalitetssikring av dei mest aktuelle flaumdempande tiltaka, medan punkt 2 understrekar at arbeidet krev tempo. Etter ein fersk mail frå NVE er ordlyden her no at arbeidet skal vera avslutta innan mars månad 2018.

Etter innspel frå Senterpartiet vart det teke inn eit punkt 8 om at NVE òg skal sjå på verknaden flaumane får i Bolstadfjorden og vidare utover til Straume i Vaksdal kommune. I eit punkt 9, som vart snikra saman på sjølve kommunestyremøtet, vart det òg sett ned eit arbeidsutval til å handtera saka vidare på Voss kommune sine vegner. I denne skal fylgjande fire sitja: Hans-Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Arnfinn Gjerdåker (SV) og Iril Schau Johansen (H).