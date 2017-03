Fylkestinget krev fullt tempo med K5

- Når Nasjonal transportplan vert lagt fram i si endelege form, må 2021 vera sett som oppstartsår for ny E16 og jernbane til Voss.

Dét krev Hordaland fylkesting, gjennom ein uttale dei vedtok onsdag, med stort fleirtal.

- Berre slik kan de visa at de tek situasjonen for alle dei reisande på alvor, uttalar fylkestinget, som ein direkte appell til regjeringa.

Fråsegna fekk støtte frå partia Ap, Sp, KrF, SV, Venstre, Dei Grøne og Raudt.

IKKJE IMPONERT: - Om dette var den lokale gladsaka frå Nasjonal transportplan, då lyt me sanneleg lura på korleis resten av planen ser ut, seier Nils T. Bjørke. Arkivfoto: Vidar Herre

- Gladsak, dette?

- Men alle i salen var i prinsippet samde i fråsegna, seier Nils T. Bjørke (Sp), som i eigenskap av leiar for samferdslekomiteen la fram forslaget.

- Høgre ynskte likevel å få med fleire vegprosjekt i resolusjonen, og valde av den grunn ikkje å røysta for teksten, medan Frp ville venta med eit endeleg standpunkt til heile den nye NTP'en er presentert.

Bjørke opplyser at det var stort engasjement i saka, enn om debatten ikkje vart så omfattande, då semja var stor.

- Og eg trur mange undra som meg: om lekkasjane regjeringa presenterte sist veke var transportplanen sine gladsaker for Hordaland, då kan me retteleg undra kva me og Vestlandet elles har i vente gjennom den nye NTP'en!

30 dødsulukker

Fråsegna startar med å peika på at både E16 og Vossebanen var lagt inn som bundne prosjekt, og med oppstart i fyrste del av ny nasjonal transportplan, i fagetatane sitt grunnlagsdokument for ny NTP. - Samferdsledepartementet har i oppdragsbrev til etatane bede dei om å planleggja ut frå oppstart av prosjektet i 2021, vert det vidare understreka.

- Hordaland fylkesting er difor svært uroleg over meldinga frå regjeringa om at oppstart er utsett til andre periode, og dermed ikkje lengre prioritert som bunde prosjekt. Slik regjeringa no prioriterer vil det gå ytterlegare 17 år før ny veg/bane kjem.

- Våre argument for denne vegen og banen burde vera kjent, men me gjentek: E16 og Vossebanen har for lengst passert sine beste år. Både veg og bane må skrotast og nytt byggjast. E16 har kravd altfor mange menneskeliv og alvorlege personskadar. Dei siste 17 åra har det skjedd 30 dødsulukker, 584 personskadeulukker og 338 skred på denne strekninga.

- Vegen er meir stengd enn fjellovergangane om vinteren og Vossebanen slit med regulariteten når rasa går.

- Eit folkekrav

- Næringslivet sin aktivitet i store delar av Hordaland heng jamleg i ein tunn tråd. Vossebanen køyrer framleis på ein trasé som var ferdig for 130 år sidan!

Me har sett vår lit til regjeringa sine eigne ord, nemleg at ved rask planlegging og gode prosessar ville ein sikra rask oppstart. Handlekraft var mantraet. Difor har me sagt ja til statleg plan. Me har snudd oss rundt, gjennomført analysar og er budd på konsekvensane av ny veg og bane, men til inga nytte. Me støttar folkekravet om å prioritera E16 og Vossebanen snarast råd!