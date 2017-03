Fylkestinget vedtok Iril sin målbruksplan

Iril Schau Johansen (H) sitt engasjement for god og lettfatteleg fylkeskommunal nynorsk har bore frukter. - Ein enkel plan, men han har med det viktigaste, seier Iril til Hordaland.

Schau Johansen har lenge fronta kampen for eit godt og klart fylkeskommunalt språk. Ho har fleire gonger teke opp ynske om ein målbruksplan for Hordaland fylkeskommune.

På fylkestinget sitt møte 5. oktober reiste ho saka gjennom ein interpellasjon til fylkesordføraren, der ho brukte Sogndal kommune sin målbruksplan som føredøme.

Planen vedteken

Fylkesrådmann Rune Haugsdal tok utfordringa, og på fylkestinget sist veke la administrasjonen planen fram til godkjenning og vedtak. I samandraget skriv fylkesrådmannen at fylkeskommunen ynskjer eit enkelt, klart, lettfatteleg og brukarvenleg språk. «Språk er viktig i arbeidsdagen til praktisk tala alle medarbeidarane våre. Med målbruksplanen skal vi syta for at medarbeidarane får gode språkkunnskapar, fremja godt språk generelt og særleg i kontakt med brukarar og samarbeidspartnarar. I planen vert det trekt fram tiltak og hjelpemiddel for å nå denne målsetjinga».

Fylkesrådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken.

Frp-tillegg fall

Alt 16. juni 1981 stadfesta Hordaland fylkesting at administrasjonsmålet i Hordaland fylkeskommune er nynorsk. I medhald av lova om målbruk i offentleg teneste kravde fylkeskommunen òg at «skriv frå statsorgan til fylkeskommunen skal vera på nynorsk». Framstegspartiet freista å få til ei opning for bokmål då representanten Christoffer Thompsen sette fram forslag til eit tillegg på fylkestingsmøtet 7. mars. Her heiter det; «Administrasjonsspråket i Hordaland fylkeskommune skal være både på nynorsk og bokmål. Det innarbeides i retningslinjer og målbruksplan».

Av dei 56 frammøtte representantane var det berre Frp sine seks som røysta for tillegget, som dermed fall.

Glad

- Det er ein enkel plan, men han har med det vesentlege. Og er særleg glad for at planen vektlegg opplæring så sterkt, og at han syner til nettsider for god målbruk. Det gjeld til dømes nynorsksenteret.no, der du finn mykje materiell til bruk for lærarar og skuleklassar, og som både er eit kjempehjelpemiddel både for foreldre som har born i skulen og for dei som skriv mykje i jobbsamanheng, seier Iril Schau Johansen. Ho nemner også Språkrådet sine sider og nynorskordboka.no som særdeles gode hjelpemiddel for nynorskbrukarar.

- Når språket er godt, flyttar du fokus over på innhaldet, og du får formidla det du ynskjer å seia.