Fyrste steg mot byen Myrkdalen

Sportsbutikken opna i nytt sentrumsbygg i Myrkdalen torsdag. 28 leilegheiter i neste bygard vart sam­stundes lagt ut til sals. I alt kan det koma opp mot 30 slike bygg i sentrum av Myrkdalen Fjellandsby.

- Dette er ein merkedag for oss. Det er fyrste steget i utviklinga av sentrumsområdet i fjellandsbyen. Her skal me få eit koseleg og urbant torgområde med gode servicetilbod. Og ein sportsforretning er det som har vore mest etterspurt, seier admini­strerande direktør i Myrkdalen Fjellandsby AS, Harald Haaland i det han ser kundane koma inn i den nyopna butikken denne vindfulle førjolsdagen. I reguleringsplanen er det opna for opp mot 30 sentrumsbygg i fjellandsbyen. Bygga skal grovt fortalt liggja mellom hotellet og riksveg 13 i området frå innkøyrselen og bort mot barneområdet.

STORE PLANAR: Utbygginga i Myrkdalen vil bli byliknande rundt hotellet. ILLUSTRASJON. MAD arkitekter

6-7 millionar

Det nyopna forretningslokalet er på 400 kvadratmeter og skal også innehalda skiutleige.

Butikken ligg på gateplan i Torggarden. Oppover i bygget er det 21 leilegheiter. Fasaden er ikkje heilt ferdig, men fleire av leilegheitene er alt tekne i bruk.

- Folk strøymer på. Langt fleire enn me hadde trudd, seier Arne Moen, som er innehavar av den nye Sport 1 i Myrkdalen. Han er frå før medeigar i sports­butikken i Amfi og Skandinavisk Fjellutstyr på Vangen. Han har god tru på at det er livsgrunnlag for ein sportsbutikk i Myrk­dalen.

- Det vert nok mest dei til­reisande som handlar her, men me håpar at også lokal­folket skal nytta butikken, seier Arne Moen. Han ser for seg bra omsetnad for nyebutikken.

- Me bør klara ein omsetnad på 6-7 millionar kroner i året, seier Moen.

JOLEHANDEL: Vilde, Oda og Toril Årmot var på jolehandel i heimbygda. - No slepp me å reisa så ofte til Vangen, seier dei.

Uro for trafikken

Vilde Årmot Bjelland (20) er saman med syster Oda (16) og mamma Toril Årmot på jakt etter jolegåver i nyebutikken i nabolaget.

- Me bur like ved. Og me synest det er kjekt med sportsforretning her i Myrkdalen. Då slepp me å reisa på Vangen så ofte, seier Vilde. 20-åringen jobbar i skiheisen, og ho har gode rabattar i nyebutikken.

- Eg skal kjøpa jolegåver. Og kanskje noko til meg sjølv også, seier ho og ser på varer med Kari Traa-logo.

Nabo Magnar Bystøl er også innom sportsforretningen på opningsdagen.

- Jau då, det er ein flott butikk, seier Bystøl. Han er derimot uroa for trafikken i Myrkdalen framover.

- Noko må skje raskt. Det er gale no. Det kan vera rett og slett livsfarleg å gå langs vegen nedover her enkelte dagar. Og med stadig meir utbygging så vert det verre for kvart år - om ikkje vegen vert utbetra snart, seier Bystøl.

Og trafikkproblematikken opptek utbyggjarane i Myrkdalen.

- Det er heilt klart mange utfordringar med trafikkavviklinga. Men det finst ikkje nokon konkrete planar om å betra riksvegen. Men det ligg i korta at noko må skje. Det me sjølve kan gjera noko med, er å betre tilhøva ved avkøyrsla. Og me skal få ny bussterminal i det nye velkomstområdet me har planar om. Her vert det bygt ein større bussterminal enn den som no vert bygt ved Voss stasjon. Ved å leggja til rette for busstrafikk, kan me minska trafikkveksten noko, seier Harald Haaland. Også når det gjeld parkering er det store utfordringar i Myrkdalen. Haaland opplyser at parkeringsplassane i tilknyting til leileg­heitene skal vera under jorda.

- Til neste byggjeprosjekt vert det parkering på to, kanskje tre, plan under jorda.

Servering og daglegvarer

Denne veka la Myrkdalen Fjellandsby­ ut 28 leilegheiter for sal. Desse kjem i neste byggjeprosjekt: Kilegarden, som skal byggjast like ved Torggarden.

- Her vert det, etter planen, byggjestart i 2017.

I Kilegarden er det planar om serveringsstad på ein solfylt plass på gateplan.

- Her ser me for oss eit område med uteservering, seier Haaland.

I tredje byggjetrinn er det planar om at det skal vera daglegvarebutikk på gateplan.

- Då har me fått på plass det brukarane har etterspurt mest: Sportsforretning, fleire serveringsstader og daglegvareforretning, fortel Haaland.

I bygga som skal koma nærast hotellet, vert det servicetilbod som vert tilpassa ynskje frå hotell­gjestene.

- Det kan tildømes vera spa, basseng eller bowling for den del, seier Haaland.

Eigarane i den nyopna Torggarden er ein blanding av lokale og regionale.

- Bergensområdet er sjølvsagt viktig for oss. Men stadig fleire vossingar kjøper seg leilegheit i Myrkdalen - anten for å nytta seg av leilegheita sjølv eller leiga ut. Det er ein del som ser på Myrkdalen som eit godt området for investering, seier Haaland.

12.000 senger

Torggarden er byggjetrinn éin av i alt ni planlagde byggjetrinn.

- Utbygginga dei komande åra vert konsentert rundt hotellet­. Slik det er no byggjer me eit stort sentrumsbygg i året. Men målet er at me skal klara to årleg, slik at desse ni byggje­trinna kjem i god tid innan ni år, seier Haaland og legg til:

- Men planar er til for å endrast­.

Innanfor reguleringsplassen er det rom for 12.000 sengeplassar i Myrkdalen. Og fjellandsbyen er ikkje berre ein vinterdestinasjon.

- Hotellet og utleigehyttene går godt også om sommaren, seier Haaland.

Han gler seg over at det kjem meir snø desse dagane.

- Me opna i november. Og sett bort frå nokre få dagar, har me hatt ope heile tida. Mellom jol og nyttår ligg det til rette for nokre fine skidagar her, seier Haaland.