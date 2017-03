Gaupe observert på Voss

Det er gjort fleire observasjonar av gaupe på Voss og i Granvin i løpet av mars.

Det er sjeldan å observera det ville kattedyret i traktene mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, men viltforvaltar i Voss kommune, Ingemar Slettemark, stadfestar at det verkeleg er spora til ei gaupe som vart registrert på Skiple i Raundalen førre onsdag.

- Det er gaupespor, ja, me treng ikkje vera i tvil om det. Han Olav Bere, som melde frå om spora, såg også dyret då det sprang over bøen, fortel Slettemark.

SÅG GAUPA PÅ BØEN: Olav Bere såg gaupa då ho sprang over bøen på Skiple i kveldinga onsdag 15. mars. FOTO: Ingemar Slettemark

Midt på ljose dagen

Dette er ikkje einaste observasjonen som er meld inn til Slettemark og Statens naturoppsyn (SNO).

- Me har meldingar om observasjonar 8., 14. og 16. mars litt lengre nede i Raundalen, på Urdland, av Ivar Lie. Deretter fekk me inn melding frå Skår i Granvin, der Steinar Skår såg spor etter gaupa midt på ljose dagen i vegen sin. Det var falle snø, men nedbøren tok ein pause i 13.30-tida, og då såg han spora, fortel Slettemark, som meiner det dreiar seg om eit streifdyr.

- Gaupa er ikkje veldig uvanleg i Noreg, og ho har tidlegare vorte observert fleire gonger i Hardanger, men då mest på austsida av Hardangerfjorden.

Sjeldan her

- I vossetraktene er ho langt meir sjeldan. Om eg ikkje tek veldig feil, så meiner eg at dette er den fyrste observasjonen av gaupe mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden sidan 2004, fortel Slettemark.

- Det er fleire observasjonar gjort i eit kort tidsrom. Kva fortel det dykk?

- Fleire observasjonar aukar truverda åt observasjonane. Og me er heilt sikre, dette er gaupe. Dei store og avrunda kattespora er karakteristiske, og avstanden mellom avtrykka er også slik at me ikkje er i tvil. Men me er noko meir usikre på om det kan vera fleire dyr, eller berre eitt, fortel han.

Kan vera fleire

- Difor har SNO no bestemt seg for å slå fast at me i alle fall har å gjera med éi gaupe.

- Men det kan vera fleire?

- Det kan, men me kan ikkje stadfesta det. Me jobbar med å tyda registreringane som er gjort, og me er sjølvsagt interesserte i tips frå publikum, fortel Slettemark.