På riksveg 7 over Hardangervidda er det kolonnekøyring på grunn av uvêr. Første nyttårsdag er ein dag med mykje trafikk, og politiet ber bilistar om å køyra varsamt. Det er meldt om glatte vegar fleire stader. Lågare temperaturar gjer at det kan vera glatt, sjølv om det ser ut som fuktig vegbane. Vegen over Vikafjellet er open, men det er meldt om snø- og isdekke. Det same gjeld Fv 50 mellom Hol og Aurland.