Godt nytt år!

Inngangen til det nye året vart feira med fest og fyrverkeri. Utpå natta vart det slåsting og bråk i sentrum, og litt å gjera for politiet.

Regnet gav seg, temperaturen sank og skodda letta då det nærma seg midnatt. Dermed vart råd å sjå både stjernene på nyttårshimmelen og fargane i fyrverkeriet. I sentrum var stemninga høg, og mykje folk samla seg for å sjå flott fyrverkeri ved Fleischers Hotel. Når mykje folk er samla, og festen dreg ut, kan det også fort bli ampert.

- Klokka 01 vart ein person bortvist frå eit hotell i sentrum etter å ha blitt full og vanskeleg. Mannen i 20-åra vart henta av kameratar, opplyser operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Litt seinare på natta, i 02.30-tida fekk politiet telefon frå folk på Voss som fortalde at det var blitt ampert i nærleiken av hotell og kulturhus. Ei gruppe menn var aggressive og yppa seg mot andre som var i området.

- Det var slåsting og bråk. Politiet kom til staden, og fann at det var tre menn som var mest aktive. Her vil det koma ei anmelding. Folk skal ha blitt dytta inn i buskar, tekne kvelartak på, eller blitt sparka og slått, seier Kolltveit i politiet.

I fylgje politiloggen vart ikkje nokon alvorleg skadd eller måtte til legevakt.

Også i Ulvik var det mykje folk samla i sentrum under nyttårsfeiringa. I fylgje opplysningar «Hordaland» har fått, skal det her ha vore ei nesten-ulukke med fyrverkeri, då eit batteri stod vendt mot folkemengda då oppskytinga byrja. Rask reaksjon frå andre på plassen, som fekk velta batteriet vekk, skal ha gjort at ingen kom til skade.

På brannvesenet i Hordaland si twitter-side kan ein lesa at det i løpet av natta har vore fleire meldingar om røyk og branntilløp i bergensområdet, men ingen i Voss og grannekommunane.