Bilbrann i Granvin

Klokka 23.45 fredag melde brannvernet på Twitter at det var brann i ein personbil på riksveg 13 i Granvin. Brannen oppstod omkring midt inne i Tunsbergtunnelen. Brannvernet rykte ut og fekk raskt kontroll over brannen. Klokka 23.55 melde brannvernet om at bilbrannen var sløkt, men at tunellen framleis ville verta stengd. Klokka 00.15 vart tunnelen igjen opna for trafikk. Då hadde bergingsbil fjerna personbilen. Ingen personar kom til skade i brannen.