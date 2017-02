Fann tjuvegods frå Granvin i Halden

I helga vart ein bil stolen i Granvin, og måndag vart den funnen att i Eidfjord. Bakgrunnen for at bilen vart funnen var at politiet i Halden stogga to svenske statsborgarar på sundag, som hadde med seg ein del stole verktøy. Det var eit firma i Granvin som eigde både bilen og verktøyet, som dei hadde merka godt med firmaet sitt namn. Slik klarte politiet i Halden å spora det stolne verktøyet tilbake til Granvin.

- Tjuveriet skjedde i helga, og bilen vart funne måndag. Korleis dei to svenske mennene har kome seg frå Eidfjord til Halden aner me ikkje endå, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.