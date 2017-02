Farleg skuleveg og parkeringsproblem i Granvin

Trafikkfare i Folkedal og parkeringsproblem ved kyrkja er problem som opptek politikarar­ i Granvin.

I januar skreiv Senter­partiet i Granvin til ordføraren og ba om at det vart sett nærare på trafikksituasjonen i Folkedal, etter at Folkedalstunellen for lengst er teke i bruk. Bilane kjem ut av tunellen i stor fart, og over på ein mykje smalare veg. Resultatet er harde nedbremsingar og nestenulukker. Verst er det ved busshaldeplassen som skuleborn og ungdommar brukar dagleg.

Treng utbetring

Ordførar Ingebjørg Winjum svara i møtet onsdag at ho har teke problema opp i eit brev til Statens vegvesen, og bede dei sjå nærare på dette. I møtet vart det frå forsamlinga opplyst at det under vegs i tunellprosjektet hadde vore snakk om å utbetra dette punktet, men dette har likevel ikkje vorte gjennomført.

Kva planar Statens vegvesen elles har for utbetringar langs Fv 7 ved Hardangerfjorden har ordføraren prøvd å finna ut av. Nye tunellar er langt fram i tid, kunne ho opplysa. Til neste heradsstyremøte, i april, kjem representantar for Statens vegvesen sitt regionkontor for å orientera om aktuelle saker, informerte Winjum.

Vanskeleg ved kyrkja

Ei av sakene som heradsstyret også er opptekne av er parkeringsproblema og den uoversiktlege vegen ved kyrkja i Granvin. Det finst ingen konkrete planar for korleis svingen på Rv 13 ved kyrkja kan utbetrast. Vanskelege grunnforhold i vatnet gjer at det ikkje kan fyllast massar uti for å leggja om vegen. For å skaffa betre plass til parkering vert det no arbeidd med å skaffa nokre plassar langs Skrivargardsvegen nord for kyrkja. Det er elles sett opp skilt som varslar om arrangement i kyrkja, slik at trafikantar kan ta meir omsyn.