Heva gravemaskin nummer to ved Holven

Om lag klokka 13 tysdag vart den tyngste av dei to maskinene som raste i Granvinsvatnet i april heva frå vatnet. Maskina som vart heva tysdag har ei vekt på om lag 33 tonn. Den andre maskina vart heva torsdag i forrige veke. Maskinene raste i vatnet då rv 13 rasa ut ved Holven 27. april. - Heile operasjonen har gått omtrent til punkt og prikke, noko som er kjekt når ein gjer noko ein aldri har gjort før, seier entreprenør Bertelsen & Garpestad AS sin prosjektleiar på staden Oddvar Stenberg Hamre, som takkar samarbeidpartnarane IMC Diving og Vest Kran for innsatsen. - Etter at me fekk vita at maskinene var lokaliserte har det gått fort både med planlegginga og sjølve hevinga. Målet var å klara det før jol, og før det kom is som ville komplisera arbeidet. No tek me joleferie med godt samvit, seier Hamre. Han fortel at maskinene er prega av dryge 230 døgn på botnen av Granvinsvatnet. Det har tidlegare vore meldt at maskinene kanskje kunne takast i bruk att. Hamre er ikkje veldig optimist på det feltet. - Me vil selja maskinene som dei er, så få det bli opp til kjøpar om dei skal gå til spikar, hogging, som delemaskiner eller bli renovert til ny bruk. Eg trur mest på at det vert til ein kombinasjon av spikar og delar, seier prosjektleiaren.