Kristine kalla opp lammet etter Lothepus

Leif Einar kom til verda naken og tannlaus, to månader før tida.

Då det vesle lammet kom til verda den 2. februar, var ikkje Kristine Lexov og Torstein Kjerland i tvil om kva det skulle heita. Lammet, eller Lothelammet om du vil, har vorte namnebroren til ein kar som har vore særs mykje i media den siste tida. Kristine og Torstein var raskt ute med eit bilete av den nyfødde på Instagram, med fylgjande tekst til:

«2. februar kom Leif Einar til verda, naken, tannlaus og to månader før tida. Sjølv om Leif Einar er like lite fotogen som namnebror sin, greidde me å verta einige om kva bilete me skulle posta».

VETLE-LEIF: Leif Einar i lag med matfar Torstein Kjerland. Dette biletet vart lagt ut på Instagram kort tid etter fødselen, der sjølvaste Lothepus vart tagga. FOTO: Privat

Mamma Drage

- Me kalla opp lammet etter Lothe fordi han er så i vinden for tida, seier Kristine.

Ho og Terje driv Kjerland gardsbutikk i Granvin. Dei kan fortelja at Leif Einar har det svært bra i lag med mor si, som forresten har namnet Dragen.

- Han har det fint, men me trur han saknar nokon leikekameratar!