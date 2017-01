Nøgd med gravemaskin-berging

Med kopi til heradet, har Fylkesmannen i Hordaland skrive til firmaet som eigde gravemaskinene som før jol vart heva frå Granvinsvatnet. Dei skildrar korleis saka vart vurdert etter utglidinga på Holven i april, og korleis dei såg på faren for ureining av vatnet. - I denne saka har Bertelsen & Garpestad handtert hendinga på ein særs god og profesjonell måte, både i tida rett etter utrasinga, og etter at gravemaskinene vart lokaliserte, skriv miljøvernsjef Kjell Kvingedal hjå Fylkesmannen. Dei ser no saka som avslutta.