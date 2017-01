Ofte gassproblem i Tunsbergtunellen

Statens vegvesen prøver å finna ut kvifor Tunsbergtunellen så ofte vert stengd på grunn av høge gassverdiar. Kanskje er det feil ved måleutstyret.

Den fire kilometer lange Tunsbergtunellen på Rv 13 har vore i drift i fem år, etter opninga ein bitande kald desemberdag i 2011. Trafikantane er glade for å sleppa å svinga seg gjennom Skjervet, spesielt vinterstid. Men nokså ofte vert Tunsbergtunellen stengd, på grunn av for høge gassverdiar i tunellen.

Åtte - ti gonger i året

I 2016 vart tunellen stengd heile 13 gonger på grunn av uventa hendingar, som Vegtrafikksentralen varsla trafikantane om. Ti av desse stengingane skuldast høge gassverdiar. To stengingar skuldast at syklistar brukte tunellen­, og ei kom på grunn av bilberging, får Hordaland opplyst av trafikkoperatør Kristian Fauskan. I 2015 var det tilsvarande åtte stengingar på grunn av høge gassverdiar.

Ofte kjem desse stengingane når det er høg trafikk, som skaper mykje eksos. I tunellen er det montert sensorar som måler CO- og NOx-verdiar. Det er ikkje målarar for partikkel- eller støvinnhald i lufta, i tunellen.

- Sensorane er plasserte ulike stader i tunellen, og når bilar stoppar nær desse, vil gassnivået auka fort. Til dømes om ein lastebil vert ståande i ei havarilomme medan sjåføren snakkar i telefon, då kan ein få skyhøge verdiar, seier Fauskan.

Grenseverdiane for stenging av tunellen er sett etter verdiar som er nedfelt i lovverket, ifylgje trafikkoperatøren. Som døme på kor mykje eller lite som skal til, nemner han at NOx-innhaldet i den sterkt ureina lufta i Beijing nyleg vart målt til 324 mikrogram per kubikkmeter luft. Nivået skal nå cirka 0,5 mikrogram i Tunsbergtunnelen før alarmen går, ifylgje Kristian Fauskan.

Tek opp problemet

- Me har begynt å lura på kvifor­ dette skjer så ofte, seier byggjeleiar i Statens vegvesen Bente Bergstø.

- Spørsmålet er oversendt til elektroavdelinga vår, for me kan ikkje ha det slik.

Fleire årsaker og tema har vore lufta, i diskusjonen om årsaka til stengingane. Er målarane­ rett innstilt? Har den omfattande transporten av tunellstein frå Jobergtunellen til Istadmyrane vore årsaka? Kan viftene i ventilasjonsanlegget køyrast med større kapasitet? Er målarane plassert uheldig, med tanke på kvar bilar av og til stoppar?

- Eg håpar me får svar på dette, om ikkje lenge, seier Bergstø.

Rådgjevar og tunellekspert Gunnar Lotsberg ved Statens vegvesen si prosjektavdeling kan sitja med svaret, etter at han har sett på data omkring stengingane i tunellen.

- Dette må det ordnast opp i. Det skal ikkje vera slik i ein ny tunell, seier han.

Lotsberg har tru på at det er noko feil med måleinstrumenta, som er plasserte i kvar ende og i midten av tunellen.

- Viss ein av desse målarane sviktar, vil eksos kunna samla seg opp, og viftene vil starta for seint. Då kan nivået verta så høgt at alarmen går. For Gunnar Lotsberg er trygg på at viftene har kapasitet nok til å takla eksosen­ i tunellen, sjølv med stor trafikk. Han har tru på at det vil løysa seg om måleutstyret vert kontrollert oftare, og på ein måte som kan fanga opp slike feil.

Han håpar dette vil ordna seg, og understrekar at han uttalar seg ut frå det han har sett frå tilsendt datamateriale.