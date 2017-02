Omfattande klager på steinbrotsvedtak

Granvin herad har teke imot tre klager på vedtaket om å godkjenna ­reguleringsplanen for Nesbø hellegneissone, og jobbar no på spreng for å få klagesakene klare til ­handsaming i heradsstyremøtet 15. februar.

Granvin Maskinstasjon har søkt om å få godkjent ein reguleringsplan for Nesbø hellegneissone, der dei vil ta ut stein og steinmassar i ein periode på tjue år.

Planen har vore på høyring, møtt motstand, vorte endra og justert i høve til innspel og motsegn, handsama på ny og vart endeleg godkjent i heradsstyret 4. januar i år.

GRANNEKLAGE: Jon Spildo Prestegard, Olga Prestegard, Svein Moe og Hans Øydvin fotograferte på Spildo, på andre sida av elva for det planlagde steinbrotet. Svein Moe har ikkje signert klagen som er levert heradet. Dei andre stiller seg bak kritikken av korleis heradet har handsama saka. ARKIVFOTO: Terje Hjartnes

Skal samla heradsstyret

I høve til lova er det råd å klaga på vedtaket innan to veker etter vedtaket, og rådmann Trude Hoflandsdal­ Letnes har no fått tre klager på bordet. Rådmannen seier til Hordaland at dei no jobbar med å gjera klar sakene til heradsstyret samlast 15. februar.

Éi klage er frå Norges Miljøvernforbund, og to er frå privatpersonar som meiner seg som råka av tiltaket. Dei er Jon Spildo Prestegard, Harald Midttvedt Kløve, Roy Helge Nesbø Prestegard, Harald Solberg, Jonas Øydvin, Aud Erga, Herbert Vogt, Lara-Marie Vogt, Inger-Lise Prestegard, Anders Nesbø Prestegard, Olga Nesbø Prestegard, Elisabeth Midttvedt Kløve, Marianne Prestegard, Anne­berit Myking, Anja Vagt, Brynjulv Skåtun og Cecilie Breivik.

Omfattande

Rådmannen skildrar klagene som omfattande, og har sett i sving førebuingsarbeidet for å ha sak klar til handsaming i heradsstyret.

- Me har von om å få sakshandsaminga klar til komande møte, men me må gjera det grundig, og klagene er omfattande, seier Hoflandsdal Letnes.

Ei rekkje klagepunkt

I klagene vert det trekt fram ei rekkje tilhøve i vedtak- og saksprosess som grunnlag for å klaga, mellom anna habilitet mellom dei folkevalde under handsaminga av saka, brot på retningslinjer heradet som forvaltningsorgan har for å handsama alle involverte partar på ein likeverdig måte, formelle feil i høve til innkalling til herads­styremøte 4. januar, uryddig møteleiing av det same møtet og feil konklusjonar i habilitetsvurderingar av folkevalde.

Manglande kartlegging

Det vert også klaga på manglar­ i saksutgreiinga og då særleg manglande kartlegging av moglege skakingsskadar i grunntilhøve i område som ligg i nærleiken av planområdet for steintaket, grunna sprengingsarbeidet som vil inngå som ein kvardag i steinbrotsverksemda.

Vidare meiner klagarane at saka har manglar i høve til registrering­ og dokumentering av naturmangfald, at det er fare for avrenning og ureining av Granvinvassdraget, at eventuelle fylgjer av støvnedfall på gras og beite kan få for beitedyr ikkje er greidde ut, og at det kan liggja føre formelle feil i høve til byte av eigarskifte på eigedom.

Krev oppheving av vedtak

I samandraget skriv klagarane at dei opplever at heradet har vilja hatt reguleringsplanen gjennom «uansett», at det har vore vanskeleg å få ut informasjon som deretter har vist seg å vera mangelfull, og at Granvin herad har opptredd uryddig i høve til regelverk og retningslinjer for offentleg forvaltning.

På grunnlag av desse momenta, og fleire til, krev dei vedtaket om godkjent reguleringsplan for Nesbø hellegneissone oppheva.

Klagene vert no handsama i herads­styret i fyrste runde. Dersom dei vert avviste, kan klagarane ta saka vidare til Fylkesmannen.